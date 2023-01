Einer der Besten in Deutschland: Warum Kuckherm trotzdem nicht Profi wird

Wer den Dortmund-Ems-Kanal in Münster entlangläuft, der sieht Plätze wie den Hafen, die Sportanlagen des SC Münster 08 und des SV Mauritz oder die Schleuse, die allesamt ins Auge stechen. Seit diesem Sommer treffen aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter bei einem Spaziergang am Wasser aber auch auf die neue Heimat des BSC Münster. Der Club erhält in jenem Vereinsheim prominenten Besuch: Der Münsteraner Lars Kuckherm ist Mitglied und kommt regelmäßig zum Training in das frisch bezogene Domizil.

Er ist nicht nur irgendein Mitglied, er ist Teil des Vorstands und das Aushängeschild. Als mehrfacher Deutscher Meister in unterschiedlichen Disziplinen des Poolbillards – und sein Hunger auf weitere Titel ist noch lange nicht gestillt. Im Gegenteil, er will sich über Deutschland hinaus einen Namen machen.

Kuckherm entdeckte seine Leidenschaft schon in jungen Jahren: „Ich habe früher im Fernsehen Snooker gesehen. Das hat mich fasziniert“, schildert der 29-Jährige die Anfänge seiner mittlerweile schon 17 Jahre andauernden Karriere. Daraufhin suchte der Münsteraner nach einer Möglichkeit, seinem Sport nachzugehen. Diese fand er an der Grevener Straße. „Da gab es damals einen Snooker-Keller. Das war meine erste Anlaufstelle“, erinnert er sich. Und prompt meldete er sich im Billardverein an.

Von Münster über Schwerte nach Oberhausen

Der Anfang einer eindrucksvollen Laufbahn. Schnell gehörte er zu den besten Nachwuchs-Spielern in Deutschland. Doch um Billard professionell ausüben zu können, muss man Geld in die Hand nehmen. Das geht nicht ohne einen Sponsor. Diesen fand er im Alter von nur 15 Jahren – daraufhin begann die Jagd nach Edelmetall.

2008 durfte Kuckherm die erste Medaille in der Hand halten. Er wurde deutscher Junioren-Meister in der Disziplin 14/1, holte den dritten Platz im 8-Ball und gewann mit der deutschen Mannschaft die Junioren-Europameisterschaft in Willingen. Es folgten 17 weitere Podestplätze in allen Disziplinen. Die Krönung seiner Zeit bei den Junioren war die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2011 in Polen, bei der er sogar mit dem fünften Platz an der Nachwuchs-Weltspitze im 9-Ball kratzte.

Kuckherm arbeitete sich kontinuierlich in die deutsche Extraklasse hoch. Nach fünf Jahren, in denen er in seiner Heimatstadt Münster aktiv war, folgte ein Wechsel zum PBC Schwerte, mit dem er in der zweiten Bundesliga der Senioren an den Start ging. Nach nur einem Jahr gelang der Schritt in das deutsche Oberhaus zum BC Oberhausen, für den er bis heute die Kugeln verschwinden lässt.

Profi-Dasein blieb bisher ein Gedankenspiel

Auf die Frage, ob der Sport Hobby oder Beruf sei, hat er eine schnelle Antwort parat: „Definitiv ein Hobby. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt nicht mit Billard, und ein Hobby muss Spaß machen. Das tut es.“ Der Sprung zum Profi sei „riesig“, neben den Turnieren in Deutschland spielt insbesondere die Euro-Tour eine bedeutende Rolle im europäischen Billard-Kosmos. „Als Profi ist man bei allen europäischen Turnieren dabei“, erklärt Kuckherm. „Man verfügt immer über das aktuellste Material, ist immer im Rhythmus.“ Das sei ein entscheidender Vorteil gegenüber Akteuren wie ihm.

Dazu spielen finanzielle Mittel eine omnipräsente Rolle. Er selbst hat 2022 auch an fast allen Turnieren der Euro-Tour teilgenommen, ist dafür nach Italien, Österreich oder Bulgarien gereist. Dass dabei nicht unerhebliche Kosten entstehen, ist selbsterklärend. Mit der Hilfe von Sponsoren würden diese gedeckt. Üppige Preisgelder, mit denen der Münsteraner seine Reisen dauerhaft finanzieren könnte, springen dabei aber kaum heraus. All das leistet der 29-Jährige neben seiner Arbeit im Projektmanagement und Consulting bei der Areo Rent GmbH in Münster. Kuckherm hat schon mit dem Gedanken gespielt, für einige Zeit das Leben als Profi auszuprobieren, um zu schauen, wie weit die Reise gehen könnte. Das sei aber stets mehr ein „Gedankenspiel“ gewesen als eine realistische Möglichkeit.

Holte in seiner Karriere als „Hobbysportler“ schon richtig viele Medaillen: Lars Kuckherm. Foto: privat

Doch auch ohne die Ressourcen der Profis spielte er ein erstaunliches Jahr. Im Februar reiste er nach Tallinn (Estland), wo ihm der Sprung unter die besten 32 Spieler der Euro-Tour hätte gelingen können. In Deutschland holte er erstmals seit 2014 mit seiner Mannschaft wieder die Deutsche Meisterschaft nach Oberhausen, auch im Einzel setzte er sich in der Disziplin 14/1 die Krone auf. Trotzdem denkt Kuckherm nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. „Ich möchte so lange spielen, wie ich kann. Ich denke noch nicht ans Aufhören.“

„Eine WM der Herren? Das reizt mich“

Zwar hat das Poolbillard-Ass schon die meisten Trophäen eingesammelt, vollständig ist seine Sammlung jedoch noch nicht: „Beim 8-Ball habe ich noch keinen Titel gewonnen. Das Quartett würde ich schon gerne vollmachen.“ Neben den nationalen Turnieren ist der fünffache Deutsche Meister hungrig auf mehr.

Über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus will er die Gewissheit, sich in der internationalen Spitzenklasse behaupten zu können. Die Rückkehr auf die internationale Bühne ist deshalb sein Ziel für die mittelfristige Zukunft: „Bei einer Senioren-Europameisterschaft war ich erst einmal. Da konnte ich nach der coronabedingten Pause nicht wirklich überzeugen. Bei einer Weltmeisterschaft der Herren war ich noch nie. Das reizt mich auch“, erklärt Kuckherm. „Sportlich bin ich dafür auf dem Level.“

Interview: Eidner spielt mit 92 noch Joachim Eidner Foto: Jürgen Peperhowe Joachim Eidner ist ein wahres Phänomen. Bis heute kann der 92-Jährige die Finger einfach nicht vom Queue lassen. Bis zuletzt stand er sogar noch aushilfsweise für den Spielbetrieb bereit. Nach dem Krieg fand er zum Billard. Der Sport ließ ihn nie wieder los. Eidner brillierte im Karambol auf nationalen und internationalen Großveranstaltungen. Damals jagte er von einem Erfolg zum nächsten. Deutsche Meisterschaften oder Europa- und Weltmeisterschaften waren zu seiner besten Zeit kein ungewohntes Terrain für ihn.



In welchem Alter haben Sie eigentlich angefangen?

Mit 17 Jahren. Damals spielten meine Klassenkameraden Billard und haben mich dann mit in den Bann gezogen.



Sind sie immer noch aktiv?

Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich zuletzt lange nicht mehr spielen. Allerdings verspüre ich schon die Lust, wieder aktiv zu werden. Ich werde bei der Billard-Gesellschaft Bescheid geben, damit sie mich für die nächste Saison wieder melden.



Warum bekommen Sie einfach nicht genug?

Billard hat für mich eine künstlerische Komponente. Es ist ein ästhe­tischer Genuss zu spielen. Man muss immer wieder neue Lösungen finden, die Kugeln zu versenken. Außerdem ist es eine Frage der Feinarbeit und der Technik, um erfolgreich zu sein. Es hat wirklich einen ganz besonderen Reiz.



Sie haben sehr viel erlebt in Ihrer Laufbahn. Woran erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Natürlich an die Welt- und Europameisterschaften. Das schönste Turnier habe ich aber in Gelsenkirchen-Buer erlebt. Einerseits habe ich dort die Bundesmeisterschaft gewonnen, andererseits hatte die Veranstaltung ihren ganz eigenen Charme. Es war nicht so groß wie andere Turniere, aber es war besonders.



Was war der größte Erfolg ihrer Karriere?

Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1962 in Münster. ...

Eine riesige Enttäuschung wäre das Verpassen dieser Ziele für ihn allerdings nicht. „Ich schätze meine Situation immer mit zweierlei Maß ein. Aufgrund meiner Arbeit habe ich nur eine begrenzte Anzahl an Urlaubstagen“, schildert Kuckherm. Wenn er mal nicht an einem Turnier teilnehmen kann, steht ihm gleichzeitig mehr Zeit für seine Freizeit zur Verfügung. Trotz des großen Aufwands ist es beachtlich, dass der Ausnahmekönner bei seiner Billard-Versessenheit von einem Hobby spricht. „Ich gehe noch hin und wieder ins Fitnessstudio, für andere Dinge habe ich eher keine Zeit.“

Der Dortmund-Ems-Kanal in Münster ist also nicht nur eine Anlaufstelle für Spaziergänger, Ruderer oder Badefreunde, sondern in gleicher Weise für „Hobbysportler“. So wie Lars Kuckherm, der sich aktuell in seiner Trainingsstätte für eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 wappnet.