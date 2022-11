Latte und Linie – Gievenbeck auch in Rheine ohne Tor

Und wieder nichts. Eine Woche nach der 0:5-Klatsche daheim gegen Rhynern blieb der 1. FC Gievenbeck auch in Rheine ohne Tor und Punkt. Dabei gab es in der ersten Halbzeit genügend Chancen.

Hoher Aufwand, kein Ertrag – beim 1. FC Gievenbeck gehen die Köpfe gerade ein bisschen herunter. 0:1 unterlag der Oberligist am Sonntag bei Eintracht Rheine. Es war die vierte Niederlage in Folge, der Aufsteiger befindet sich in einer Abwärtsspirale. Die nächste Ausfahrt erreicht der FCG am 27. November im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte.

In Rheine erzielte Georges Baya Baya das Tor des Tages. Neun Minuten vor dem Seitenwechsel verwandelte er einen Handelfmeter. Als Verursacher wurde Jannis Fraundörfer ausgemacht. Gievenbecks Trainer Florian Reckels konnte die Szene nicht beurteilen. „Ich habe sie nicht gesehen“, sagte er.

Der Frust über den Rückstand nagte (nicht nur) am Coach. „Wir hätten zu diesem Zeitpunkt längst klar vorn liegen müssen“, haderte Reckels. Tatsächlich hatten die Gäste mehrere erstklassige Einschussmöglichkeiten. Bei Chancen von Daniel Geisler und Frederik Schulte fegten Rheiner Spieler den Ball von der Linie, Jannik Balz traf die Unterkante der Querlatte. Eine Woche nach der heftigen 0:5-Klatsche gegen Rhynern hatte Gievenbeck in Rheine einen ganzen Haufen Pech.

Der FCG hatte die erste Halbzeit dominiert, in der zweiten war es eine Begegnung auf Augenhöhe. Gievenbeck drückte, Rheine konterte – Tore fielen jedoch nicht mehr. „Wir waren oft im Rheiner Strafraum“, konstatierte Tormann Nico Eschhaus, „so richtig zwingend und gefährlich war es dann allerdings nicht mehr.“

FCG: Eschhaus - Heubrock, Schulte, Beil - Fraundörfer, Balz, Paenda, Geisler, Rüschenschmidt-Sickmann - Niehoff, Martin