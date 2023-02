„Geschenk des Himmels“: Wie zwei Schülerinnen den LSF Münster aufmischen

Nein, der Verein wurde nicht nach Pauline Althoff und Nina Bergerfurth benannt – obwohl es so wunderschön passen würde. Aber als die Laufsportfreunde (LSF) Münster Ende der 1980er Jahre aus der Taufe gehoben wurden, hatte noch nicht einmal das richtige Jahrtausend für die beiden 16-Jährigen begonnen, die 35 Jahre später als beste Laufsportfreundinnen perfekte und vor allem taufrische Werbeträgerinnen für ihren in Würde gereiften Club sind. „Das ist ein Geschenk des Himmels“, sagt Trainer Gerrit Lemkau über das Duo vom Gymnasium Paulinum. „Wenn sich da zwei finden, die nicht nur die Leidenschaft teilen, sondern sich auch noch so gut verstehen, ist das perfekt.“

Über den Weg liefen sich die Gymnasiastinnen schon in der Schule. „Wir kannten uns vom Sehen“, sagt Pauline Althoff, und man hatte voneinander gehört, verweist Nina Ber­gerfurth auf die gemeinsame Zeit im Schulchor. Ins Gespräch gekommen sind beide dann aber erst bei den LSF. Zehntklässlerin Bergerfurth fand zum Laufen, „als ich mit Ballett irgendwie fertig war. Dann bin ich auf das hier gestoßen.“ Althoff, etwas älter und dem Abitur schon einen Jahrgang näher, wechselte vom Tennis auf die Laufbahn: „Irgendwann waren meine Mitspielerinnen alle weg, dann habe ich etwas anderes gesucht.“ Und bei den LSF gefunden, wo auch Mutter Althoff aktiv ist.

Ungeahnte Erfolgsserie

Jetzt ziehen beide gemeinsam mit 14 anderen jungen Lauftalenten unter Anleitung von Lemkau viermal in der Woche ihre Bahnen und sorgen für eine ungeahnte Erfolgsserie auf der 1500-Meter-Strecke. Althoff ist amtierende Münsterland-Meisterin unter freiem Himmel, „auch, wenn das nicht richtig gilt, weil wir da nur zwei Läuferinnen waren“, wie sie lachend einräumt. Bergerfurth hat sich in der aktuellen Hallensaison bereits die Bezirksmeisterschaft, die Münsterlandmeisterschaft und Silber bei den NRW-Titelkämpfen gesichert. Das Geheimnis des Erfolgs? „Die beiden sind immer gut gelaunt und absolut zuverlässig, die verpassen kein Training“, lobt Lemkau – vom Talent ganz zu schweigen. „Zu zweit fallen auch die zähen, anstrengenden Einheiten leichter“, sagt der Coach, während seine Schützlinge glaubwürdig den Eindruck vermitteln, dass sie ohnehin ausschließlich Spaß am Laufen haben.

LSF steuert auch neue Ziele an

Die beiden Laufsportfreundinnen stehen auch für die Zukunft des Vereins, der sich einst vor allem als Treff- und Sammelpunkt für die unermüdlichen Fans der Straßen- und Volksläufe verstand. Das gilt für das Gros der rund 400 aktiven Mitglieder immer noch, doch mit der kleinen, aber feinen Trainingsgruppe um Lemkau steuern die LSF Münster plötzlich auch neue Ziele an. Meisterschaften statt Marathons: Die Mittelstrecke, Einstiegsdroge für den Laufnachwuchs, ist nicht nur der logische und gesunde erste Schritt auf dem Weg zu den ganz langen Kanten – sondern hat längst seine eigene Faszination entwickelt.

Am Wochenende stehen die Deutschen U-18-Meisterschaften in Dortmund an: Nina rennt, Pauline drückt die Daumen – auch so klappt die Aufgabenverteilung unter Laufsportfreundinnen.