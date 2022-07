Laufprofi knackt den Rekord

Der marokkanische Laufprofi Abida Ezamzami gewann nicht nur den 14. ZfS Münster Cityrun, sondern verbesserte in 29:39-Minuten auch den bisherigen Streckenrekord beeindruckend. Bei den Frauen siegte Christina Gerdes siegte in 35:24-Minuten. Zweite bei den Frauen: Kerstin Schulze Kalthoff von der LG Brillux.

Eine Stunde vor dem Start der 14. Auflage des ZfS-Münster-City-Run fragte ein zuvor in Münster ziemlich unbekannter Athlet höflich wie kurzfristig an, ob er noch teilnehmen könne. Ja, kein Problem. Und dann legte der Marokkaner Abida Ezamzami los, dass der Konkurrenz ebenso nur der neidvolle Blick blieb wie den Zuschauern in der Innenstadt das fortwährende Staunen. In 29:39 Minuten siegte der Experte konkurrenzlos über die zehn Kilometer. Und schrieb sich einen neuen Rekord dieses Laufes ins Jahrbuch. Bei den Frauen setzte sich die souverän dominierende Christina Gerdes (SCC Berlin) durch (35:24).

Schill auf Rang drei

Den hoffnungs- und erwartungsfroh startenden Aktiven der Laufsportfreunde und einigen Triathleten blieb nur der Kampf um die Plätze – hinter dem routinierten Detmolder Elias Sansar (Eintracht Bielefeld), der Zweiter wurde (32:30). Die beiden Marathon-Läufer Alexander Schill (LSF) – Dritter in 32:33 – und Manuel Kruse (Running Crew Münster/32:42) setzten sich vor den Triathlon-Assen Mattia Weßling (Zweitbundesligist SSF Bonn Triathlon) und Luca Heerdt (Tri Finish Münster) durch, die zuletzt beim Münster-Dreikampf Zweiter und Dritter über die Olympische Distanz hinter Patrick Dirksmeier geworden waren.

Einsamer Ezamzami

Ezamzami lief mit Startnummer 333 hinter dem Führungsfahrrad von Anfang an ein einsames Rennen. Schon nach zwei Runden mutmaßten viele im Ziel, dass der Rekord wackeln würde. In Rotterdam schaffte der Könner aus der Sahara-Stadt Dakhla eine Klassezeit über 2:09-Stunden über die Marathon-Distanz und wurde im April Siebter damit. Für Rang eins gab es nun 150 Euro, für den Rekord noch mal den Betrag.

Christina Gerdes stammt aus Cloppenburg und nutzte den kurzen Weg nach Münster herüber, um „einen guten Trainingslauf zu machen. Das hat geklappt“, sagte die Siegerin, die auch von einer Corona-Erkrankung nicht verschont geblieben war und Form verloren hatte. Auf den fünf flachen Runden nahm sie lange Zeit ihren Weg an der Seite von Philip Thies. Das Duo half sich gegenseitig, bis die Entscheidung fallen musste. „Das passte gut. Ich hab‘ Christina gefragt, welche Zeit sie so anpeilt“, sagte der Osnabrücker. Gerdes verwies Kerstin Schulze Kalthoff (LG Brillux) und Jana Kappenberg (LSF) auf die Plätze, die zuletzt die Riesenbecker Sixdays gewonnen hatte.

308 Aktive am Start

Ausrichter Laufsportfreunde Münster notierte zum Start 308 Anmeldungen für den Lauf ab Jahrgang 2008. Mehr sind derzeit kaum zu erwarten. Auch die Athleten sind vorsichtig in den pandemiegetrübten Zeiten. Zuletzt in 2019 erreichten 319 Männer und 128 Frauen das Ziel am Rathaus.

Frauen: 1. Christina Gerdes (SCC Berlin) 35:21 min., 2. Kerstin Schulze Kalthoff (LG Brillux Münster) 36:50, 3. Jana Kappenberg (LFS Münster) 36:51, 4. Katja Tegler (Running Crew Münster) 36:56, 5. Kerstin Haarmann (USC Bochum) 37:50, 6. Stephanie Breitkreutz (ASV Duisburg) 38:06.

Männer: 1. Abida Ezamzami (Marokko) 29:37, 2. Elias Sansar (TuS Bielefeld) 32:29, 3. Alexander Schill (LSF Münster) 32:32, 4. Manuel Kruse (Running Crew Münster) 32:40, 5. Mattia Weßling (SSC Bonn) 32:54, 6. Luca Heerdt (Tri Finish Münster) 33:10.