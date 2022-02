Laufsportfreunde Münster mit Restart im siebten Anlauf

Das ist der siebte Anlauf für die Laufsportfreunde Münster. Seit dem Silvesterlauf 2019 fielen alle Volksläufe und Veranstaltungen des Vereins aus. Corona machte stets einen Strich durch die Rechnung. Nun aber soll der siebte Streich gelingen. Am 19. März (Samstag, 15 Uhr) findet der Siena-Garden-Straßenlauf light statt. „Es ist ein Comeback mit reduziertem Angebot“, sagt der Vorsitzende Stephan Kerkering. Denn: Nur ein Wettkampf über zehn Kilometer steht auf dem Programm, integriert sind die NRW-Straßenlauf-Meisterschaften auf dieser Strecke, maximal 750 Aktive sind zum Start zugelassen.

Erste Anmeldungen

Als die LSF am Montag die Online-Anmeldung freischalteten und den Wettkampf angekündigten, gab es nicht nur gleich die ersten Likes mit Herzen, sondern auch 45 Anmeldungen. Dabei fallen der Straßenlauf über 5000 Meter sowie der Firmenlauf über die gleiche Strecke aus. „Oberste Priorität für uns als Verein war, dass wir wieder etwas anbieten können“, sagt Kerkering. Wie schon bei den Planungen für den Silvesterlauf 2021, der dann allerdings abgesagt werden musste, steht nur das Laufen im Mittelpunkt. Die Sporthalle am Start und Ziel an der Sentruper Höhe bleibt geschlossen, es wird keine Kuchentheke geben, und, so Kerkering: „Die Siegerehrung wird klein ausfallen.“ Letztlich wird mit rund 200 Läufern und Läuferinnen gerechnet, die offiziell an der NRW-Meisterschaft teilnehmen. Somit bleiben bis zu 550 weitere „freie Startplätze“ übrig. Die LSF planen aktuell mit etwas weniger, 400 bis 450 sollen vergeben werden.

Firmenlauf gestrichen

Gerade die Absage des Firmenlaufs fällt dem Veranstalter schwer, war das doch sonst der Abschluss des Lauftags. 2018 wurden allein in diesem Wettkampf über 900 Starter gewertet. Aber gerade in einem solchen „Spaßläufer-Feld“ ist die Angst vor Infektionen weiterhin groß.

Das, was die LSF nun anbieten, ist ein Anfang. Kerkering: „Zu 99 Prozent findet die Veranstaltung statt, zumal wir die NRW-Meisterschaften nicht zurückgeben wollen.“ Nach dem Kasernenlauf 2020 und der 14-tägigen Lauf-Challenge auf der Messstrecke der Silvesterrunde 2021, kommt nun wieder ein wenig Wettkampf-Feeling auf.

Hier läuft die Online-Anmeldung: lsf-muenster.de