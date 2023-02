Laufsportfreunde nehmen Maß: Kleinere Runden mit großer Wirkung

Es ist eine runde Sache, die die Laufsportfreunde da am Samstagnachmittag auf den Weg gebracht haben. Für die Neuauflage des Siena-Garden-Straßen- und Firmenlaufs am 18. März haben die Organisatoren des beliebten Volkslaufs ganz genau Maß genommen, um sich beim Vermessen nicht zu vermessen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die neue Strecke beträgt exakt 2420 Meter, ganz dicht an der angepeilten 2500-Meter-Runde, so dass bei der bevorstehenden Auflage des Laufs alle drei Distanzen über fünf, zehn und 15 Kilometer, wie auch der Fünf-Kilometer-Firmenlauf an gleicher Stelle an der Sentruper Höhe gestartet werden können – und sich die Akteure den Fans im Sportpark an Start und Ziel doppelt so oft präsentieren wie bei den 24 Vorgängermodellen dieser kleinen Jubiläumsausgabe. Zudem sind nach der offiziellen Vermessung die Zeiten auch offiziell bestenlistenfähig.

Nur ein Anstieg am Planetenweg

„Das ist wunderbar“, sagt LSF-Sprecher Markus van der Velde und verspricht den Aktiven „eine schöne flache Strecke, die gut zu laufen und deutlich weniger windanfällig ist“. Mit Ausnahme des kleinen ruppigen Anstiegs auf dem Planetenweg im Schatten des Planetariums, „den haben wir nicht weggekriegt“. Aus dem Weg sind dafür die Einfahrt zum Allwetterzoo und die Straße zum Reitstall, die auf der bisherigen Fünf-Kilometer-Schleife noch durchaus als nervige Störfaktoren den Lauffluss behinderten. „Die einfahrenden Pkw und Busse waren schon nicht ganz optimal“, so van der Velde.

200 Anmeldungen liegen vor

So also sollte die 25. Auflage des Straßen- und gleichzeitig die laufende Nummer 19 des Firmenlaufs störungsfrei über die Strecke gehen. Dass statt des Halbmarathons neuerdings der „15er“ zur Wahl steht, ist eine weitere Neuerung, die bei Läuferinnen und Läufern augenscheinlich gut ankommt. Denn kurz nach Öffnung des Online-Melde-Systems sind bereits 200 Anmeldungen eingegangen.

Den Auftakt macht am 18. März der Zehn-Kilometer-Lauf um 12.55 Uhr, dann folgt ein Fünf-Kilometer-Lauf um 14.10 und schließlich der 15-Kilometer-Lauf mit dem Start um 14.50 Uhr. Den emotionalen Höhepunkt bildet dann der auf fünf Kilometer angesetzte Firmenlauf, bei dem nicht die schnellsten Läufer und Läuferinnen ausgezeichnet, sondern das beste aus drei Laufenden bestehende Team. Bis zum 17. März besteht die Möglichkeit, sich online einen Startplatz für einen der Wettbewerbe zu sichern.