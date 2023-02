„LeezenCups“: Ab durch den Teuto

Off- und online – Gendern bleibt ein Thema im öffentlichen Diskurs. Es geht um Gleichberechtigung und darum, möglichst alle Personen unserer Gesellschaft sichtbar zu machen. „Auch wir gehen mit der Zeit“, sagt Rainer Bergmann, Chef-Organisator und Ideengeber des Sparkassen-Münsterland-Giros. Die Jedermann-Rennen sind nun im Zuge aller Debatten ein Stück Radsportgeschichte. Seit Mittwoch können sich alle ambitionierten Amateure und Hobbysportlerinnen und Hobbysportler für die „LeezenCups“ anmelden.

Zur Auswahl stehen im Rahmen der 17. Auflage am 3. Oktober der „Cup der Sparkasse Münsterland Ost“ über 60 Kilometer und 100 Höhenmeter, das perfekte Profil für Einsteigerinnen und Einsteiger, der „Cup der Provinzial Versicherung“ (95 Kilometer/500 Höhenmeter) mit zwei Anstiegen, und der „Cup der LBS“ als längste Strecke mit 125 Kilometern und 900 Höhenmetern. Hier sind dann die Cracks gefordert. Bergmann, Streckenchef Leo Bröker und Fabian Wegmann (Sportlicher Leiter) waren in den vergangenen Wochen unterwegs, um die Distanzen mitunter durch den Teuto genau unter die Lupe zu nehmen. Noch muss Rücksprache mit den Kommunen gehalten werden wegen etwaiger Baustellen oder Umleitungen – alles andere ist in die Wege geleitet. Das Profirennen wird 2023 im Rahmen des 375. Jubiläums des westfälischen Friedensschlusses von 1648 in Osnabrück vor dem historischen Rathaus gestartet. Um den gut 4000 Fahrerinnen und Fahrern der „LeezenCups“ ein ähnliches Ambiente zu bieten, starten die am Tag der Deutschen Einheit vor dem historischen Rathaus in Münster.

Der Anmeldestart am Mittwoch verlief aus Sicht der Organisatoren äußerst erfolgreich. Mehr als 300 Radsportbegeisterte haben sich bereits registriert.