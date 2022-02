LG Brillux feiert mit der Staffel silbernen Endspurt in Leipzig

Lange sah es so aus, als würde die LG Brillux erwartungsgemäß ohne eine Medaille von den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig nach Münster zurückkehren. Doch in der letzten Entscheidung des Wochenendes sorgte die Staffel für einen silbernen Endspurt.

Der große Moment für die LG Brillux Münster ließ bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig bis ganz zum Schluss auf sich warten. Erst im letzten Wettkampf des Wochenendes liefen Jacob Bruns, Kai Sparenberg, Ole Patterson und Bastian Sundermann in der Staffel über 4x200 Meter nach 1:27,18 Minuten auf den zweiten Platz und holten sensationell Silber.

Silber statt Bronze

„Wir sind ein richtig gutes Rennen gelaufen, das war sehr, sehr stark“, freute sich Chefcoach Jörg Riethues über die einzige Brillux-Medaille und zog ein positives Fazit: „Ein rundum gelungenes Wochenende, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.“ Die Entscheidung über das offizielle Ergebnis zog sich nach dem Finale ein wenig hin, da der Berliner Lukas Krappe nach einem Laufduell mit Jonas Klein von Bayer Leverkusen zu Boden ging. Der Werksclub wurde letztendlich disqualifiziert, die LG Brillux, die ohne den erkrankten Luka Herden, auskommen musste, sprang als Dritter noch auf Platz zwei hinter Gesamtsieger TV Wattenscheid.

Sietmann und Schulze Kalthoff im Finale

Auch drei weitere Schützlinge sah Coach Riethues in Leipzig in Aktion. Kerstin Schulze Kalthoff hatte das Highlight der Hallensaison am Samstagmittag eröffnet und im Halbfinale über 1500 Meter nach 4:33,40 Minuten als Zehnte das Ziel erreicht. Ihr erklärtes Ziel, der Einzug ins Finale, war somit schon mal abgehakt. Im Endlauf am Sonntag steigerte sie ihre persönliche Bestzeit und lief nach 4:26,04 Minuten auf einen starken siebten Platz. „Eine super Sache für Kerstin und ein sehr gutes Ergebnis“, freute sich Riethues.

Zeigte bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig eine starke Leistung und wurde im Finale über 1500 Meter Fünfter: Brillux-Läufer Marco Sietmann. Foto: Wolfgang Birkenstock

Über 1500 Meter startete auch Marco Sietmann in den Vorlauf am Samstag, überquerte die Ziellinie nach 3:56,22 Minuten und lief mit dem sechsten Rang ins Finale ein. Auch einen Tag später wusste er zu überzeugen und wurde nach 3:56,27 Minuten Fünfter. Riethues jubelte hinterher: „Das ist natürlich genial. Ich glaube, damit hat Marco auch selbst gar nicht gerechnet.“

Start bei Greufe "nicht optimal"

Bereits im Halbfinale Schluss war hingegen für Markus Greufe. Über 60 Meter wurde er in 6,74 Sekunden insgesamt Zehnter und schaffte es nicht unter die besten acht. Schuld war ein Fehlstart im Vorlauf, auch ins Halbfinale am Samstag kam er „nicht optimal“, wie Riethues sagte, der aber trotzdem ein positives Fazit zog. „Allein die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften war ein riesiger Erfolg.“

Die Medaillengewinner Bruns und Sparenberg stiegen über die 200 Meter erst am Sonntag in die Wettkämpfe ein. Für beide Brillux-Läufer war in ihren Einzelläufen jedoch bereits im Halbfinale Schluss, sie erreichten jeweils auf Platz fünf das Ziel. Mit 22,17 Sekunden war Bruns hier noch der Schnellere, Sparenberg brauchte 22,52 Sekunden.