„Das wird ein Nachspiel haben“ - Mammuts-Niederlage und großer Ärger

Münster

Spitzenreiter Krefeld Ravens fährt bei den Münster Mammuts einen deutlichen Sieg ein – so weit, so gut. Doch das böse Spiel zum Ergebnis hat Mammut-Trainer Sören Baumeister richtig auf die Palme gebracht. „Das wird ein Nachspiel haben“, wollen die Mammuts den grenzwertigen Aufschlag der Ravens in Münster nicht auf sich beruhen lassen.

Von Ansgar Griebel