Neuer Sportdirektor und Coach - Mammuts rüsten für die Zukunft

Ehre, wem Ehre gebührt, keinesfalls wollten die Münster Mammuts den LA Rams und den Cincinnati Bengals die verdienten Schlagzeilen streitig machen, doch am Tag nach dem Superbowl legte der Football-Oberligist die höfliche Zurückhaltung ab und startete seine große Frühjahrsoffensive, die weit über die Jahreszeiten hinaus den US-Sport in Münster langfristig auf stämmige Füße stellen soll – auf Mammutbeine eben.

Im kommenden Jahr feiert die Wiege des American Football in der Westfalenmetropole ihren 40. Geburtstag und will sich dann einen verdienten Blick zurück gönnen, vor allem aber in eine glorreiche Zukunft blicken. Drei Jahre später, 2026, ist die Eröffnung der neuen Heimat des All-American-Sports in Hiltrup geplant – dann sportlich und strukturell mit den stärksten Mammuts der Vereinsgeschichte. Während die Überflieger von Stadtrivale Blackhawks mit dem Aufstieg bereits ein bemerkenswertes sportliches Zeichen gesetzt und Münster auf die Drittliga-Karte gebracht haben, legen die Mammuts jetzt eine vielversprechende Zukunftsvision nach.

Krotil mit Fokus auf Nachwuchsarbeit

Dazu wird das sportliche Mastermind Sascha Krotil seinen Trainerposten räumen und künftig als Sportdirektor nicht nur die Fäden zwischen den Mammut-Teams der Frauen, Junioren und Senioren zusammenführen, sondern auch das Bindeglied zwischen der aktiven und der administrativen Ebene im Verein bilden. Ein wesentliches Augenmerk dürfte für den lizenzierten Trainer, Ausbilder und Dozenten, der seit Jahren auch die Juniorenauswahl von NRW betreut, die Nachwuchsarbeit sein – und der nahtlose Übergang der Talente ins Seniorenteam.

Krotil selbst spielte aktiv bei den Mammuts, als das Team im alten Jahrtausend noch ein bescheidenes Nischendasein in der Westfalenmetropole führte. Mittlerweile ist aus der einst noch kleinen Mammutherde eine altersübergreifende Großfamilie geworden. Im Trainerstab stehen ehemalige und aktive Spieler, auf dem Platz ist die zweite Generation längst in die Fußstapfen ihrer Väter gestiegen – und Krotil kennt alle Aktiven persönlich, weiß ihre Qualitäten einzuschätzen und zu schätzen. Natürlich auch die seines Nachfolgers auf dem Headcoach-Posten, Sören Baumeister.

Mammuts-Coach begann bei Blackhawks

„Er bereichert die Mammuts seit 2016“, sagt Krotil. „Erst als Spieler in der Schlüsselposition Quarterback, später zusätzlich als Coach in der Jugend.“ Bei den Hamburg Blue Devils lernte Baumeister als Position Coach (Wide Receiver) in der Bundesliga viel, wovon die Mammuts jetzt profitieren können. Seit vergangenem Sommer trainiert er die Quarterbacks der Mannschaft – und ist auch mit der ganz eigenen Football-Dynamik in Münster bestens vertraut: Der neue Mammuts-Coach startete seine Karriere 2015 bei den Blackhawks.

Beim Stadtrivalen hat die überragende Aufstiegssaison bereits Spuren hinterlassen, nie war der Zulauf in allen Teams sämtlicher Altersklassen so groß wie aktuell. Die Mammuts sind zuversichtlich, dass auch das Urgestein des münsterischen Footballs ein Trendsetter bleibt.

„Unseren Verein trägt ein enormes Potenzial an Spielern, Trainern und Know-How. Zusammen mit den Damen- und Jugend-Coaches will ich ein kongruentes Football-Konzept über alle Altersklassen hinweg etablieren. Damit stärken wir nachhaltige Kompetenz für attraktiven und modernen Football“, sagt Baumeister. Noch vor Saisonbeginn organisiert er nun positionsspezifische Ausbildungscamps für Interessierte ab 14 Jahre. Anmeldungen für die so genannten QB-Clinics am 12. März sind noch möglich.