Mammuts und Blackhawks bereit für das große Derby

Jetzt beginnt die Zeit des Countdowns: Noch sechs Tage bis zum Höhepunkt des American-Football-Lebens in Münster. Am kommenden Samstag erwarten die Münster Blackhawks die Münster Mammuts an der Sentruper Höhe – und zum Anheizen legten beide Teams an diesem Wochenende schon mal ein Erfolgserlebnis vor.

In der American-Football-Oberliga zeichnet sich eine Dreiklassengesellschaft ab – bei nur sechs beteiligten Clubs zweifellos schon eine sehr zielführende Einordnung – mit den Blackhawks aus Münster in der exponierten Oberklasse und den Mammuts als solidem Teil der Mittelschicht. Während die Mammuts am Sonntag durch das ungefährdete 35:14 gegen die Sentinels aus Siegen ihre Gewinn-Verlust-Bilanz nach dem vierten Spieltag ausglichen, marschieren die Nachbarn vom Sportpark an der Sentruper Höhe nach bislang erst zwei Vergleichen eindrucksvoll vorneweg.

Dem 42:0-Auftakt gegen Siegen ließen die Schützlinge von Trainer Alexander Naretz am Samstag einen 67:0-Erdrutschsieg bei den Aachen Vampires folgen, der an Deutlichkeit so gar nichts zu wünschen übrig ließ.

Nichts regt sich in der Blackhawks-Endzone

Auch nach zwei Spieltagen steht die Hawks-Defense mit blütenweißer Weste da. Der einzige Grund, die eigene Endzone nicht mit seltenen Wildblumen zu bepflanzen, liegt daran, dass in der Halbzeit die Seiten getauscht werden müssen, und die Wildblumenwiese dann von der Blackhawks-Offense gerodet würde. Wie schon zum Saisonauftakt ließ die D-Line der Münsteraner auch in Aachen so gar nichts zu, gönnte der gegnerischen Offensive nur kurze Stippvisiten, ehe die Gästespalte auf der Anzeigetafel in schwindelerregende Rotation gebracht wurde.

Derby-Time am Samstag

Damit sind die Blackhawks für das Spiel am kommenden Samstag bestens gerüstet, das Münsters Football-Liebhabern endlich das lang ersehnte und lang vermisste Derby mit den Mammuts beschert. Da kommt es gerade recht, dass die Mammuts nach ihrem Verletzungspech langsam aber sicher wieder an Masse im Personalroaster gewinnen. Für die Blackhawks wird das Nachbarschaftsduell zum ersten ernsthaften Leistungstest, die Mammuts wollen ihren Teil zur Abschaffung der Dreiklassengesellschaft beitragen.