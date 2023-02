Manuel Kruses nächster Alleingang und weitere Top-Ergebnisse der Running Crew

Am Start ist Gedränge, im Ziel herrscht Einsamkeit – zumindest für Manuel Kruse. Der schnelle Mann von der Running Crew hat die Hammer Laufserie mit drei Siegen in der Rennen souverän beherrscht und mit gewaltigem Abstand gewonnen.

Manuel Kruse von der Running Crew Münster hat am Wochenende auch den dritten, letzten und längsten Teil der Hammer Laufserie für sich entscheiden können. Wie schon über zehn und 15 Kilometer brachte der Münsteraner auch den Halbmarathon mehr oder weniger im Alleingang hinter sich, als Gemeinschaftserlebnis taugte diese Laufserie für den souveränen Sieger nicht wirklich.

In persönlicher Bestzeit von 1:08,09 Stunden bewältigte Kruse seine gut 20 Kilometer, satte sechs Minuten später sorgte dann der zweitplatzierte Andreas Schewalje (TuS Breckerfeld) für die erste Vergleichszeit – in der Gesamtwertung aus allen drei Läufen hatten sich damit beeindruckende 13 Minuten Vorsprung für Kruse angesammelt. Ein gutes Polster auch für das Running-Crew-Trio mit Kruse, David Schafflick (Gesamtvierter) und Harry Weste (34.), um in der Teamwertung locker voranzulaufen. Mit Tom Dreyer (Platz drei in 1:14,42), Schafflick (1:15.04/Fünfter) und Philipp Thies (1:15:11/Sechster) im Gefolge von Seriensieger Kruse geriet der Halbmarathon insgesamt zu einer Demonstration der Stärke der Running Crew.

Jana Kappenberg führt LSF-Trio an

Auch im Frauenfeld dominierte ein Team aus Münster. Angeführt von Jana Kappenberg, die nach zwei zweiten Plätzen über die kürzeren Strecken den Halbmarathon in 1:18,15 Stunde als Erste bewältige und zwei Sekunden vor Lokalmatadorin und Gesamtsiegerin Lara Kiene aus Hamm ins Ziel kam, sorgten Raija Schmidt (Vierte der Gesamtwertung) und Katharina Hauertmann (Sechste) für den Mannschaftstitel der Laufsportfreundinnen.

Manuel Kruse Foto: Damaris Esiing

Teamkollege Michael Holtkötter machte sein einsames Rennen bei den Senioren M65. Delia Krell-Witte entschied die W-60-Konkurrenz für sich. Bernd Hüsker und Stanislaw Bartusiak belegten die Plätze zwei und drei bei den Über-70-Jährigen. Sirus Pezeschgi wurde Dritter in der M60.