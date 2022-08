„Brot des Künstlers“: Sechs Mal ging Auszeichnung an Münster

Münster gehört zu den beliebtesten Marathons in Nordrhein-Westfalen. Sechsmal schaffte es das Event in der Umfrage eines Laufportals auf Platz eins. „Wir wollen die Qualen so angenehm wir möglich machen“, sagt Chef-Organisator Michael Brinkmann.

Auf der Zielgeraden zählen nur noch die nächsten Schritte. Die letzten Kräfte werden mobilisiert. Die jubelnde Zuschauermenge tut ihr Übriges. Wer die 42,195 Kilometer schafft, erlebt einen wahren Rausch der Endorphine. Von New York über Berlin bis zur chinesischen Mauer – weltweit versetzen Veranstalter das laufbegeisterte Volk in Trance. „Das ist unser aller Mantra“, sagt Michael Brinkmann, Cheforganisator des Volksbank-Münster-Marathons.

Er weiß: „Über diese Distanz läuft das Leben von vorne bis hinten an einem vorbei. Und irgendwann kommt man in einen Bereich, den man nicht trainieren kann. Dann werden die Beine schwerer, der Rücken schmerzt. Wir wollen den Läuferinnen und Läufern mit einem Feuerwerk der guten Laune die mitunter körperlichen Qualen so angenehm wir möglich machen.“ Der Erfolg gibt ihm und seinem Team recht. Sechsmal wurde das Event mit dem traumhaften Finish über den ausgerollten roten Teppich am Prinzipalmarkt vom Laufportal „Marathon4You“ in Umfragen zum beliebtesten Marathon in Nordrhein-Westfalen gekürt. Ein Ritterschlag. Und: „Das Brot des Künstlers.“

Nahrbar bei der Pasta-Party

Brinkmann selbst ist ein erfahrener Langstreckenathlet. Der 61-Jährige läuft erstmals die klassische Strecke in Steinfurt. Anfangs begeistert, kostet ihn der beschauliche Rundkurs bei der dritten Teilnahme dann doch Überwindung. In Berlin erlebt er vom Start bis ins Ziel Halli Galli pur. „Das war too much“, gibt er zu. Die goldene Mitte soll es sein.

Bei der Premiere der Riesenbecker Sixdays 1989 versucht er eigene Akzente zu setzen. Ideen, die später beim Marathon in Münster ihre Fortführung finden. „Wir wollen allen Sportlerinnen und Sportlern ein besonderes Gefühl geben. Hier wird ein jeder freundlich behandelt, das fängt mit einem Mitarbeiterlächeln bei der Ausgabe der Startunterlagen an.“ Auch der Chef selbst hat sich auf die Fahnen geschrieben, trotz aller Hektik immer entspannt zu wirken. Bei der Pasta-Party am Abend vor dem Startschuss werkelt der „Macher“ nicht mit dem Aktenkoffer in der Hand herum, nein, Brinkmann mischt sich unter die Menschen. „Jede Läuferin, jeder Läufer hat die höchste Wertschätzung verdient.“

Brinkmann bastelt an der Start-Musik

Aktuell bastelt er eine CD zusammen für die Start-Musik. „Ich weiß, was in den Aktiven vorgeht. Wichtig ist, ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Musik kann eine ebenso beruhigende wie motivierende Wirkung haben.“ Längst steht der Marathon für ein großes Kulturevent. Rund um die Veranstaltung gibt es viele Bühnen mit Programmpunkten.

Idealer Mix aus Stadt- und Landschaftslauf Foto: Der Volksbank-Münstermarathon ist auch deshalb so beliebt, weil er ein idealer Mix aus Stadt- und Landschaftslauf ist. Nach dem Start am Schlossplatz geht es zunächst für die ersten zehn Kilometer durch die Innenstadt, ehe die Streckenführung über die Außenstadtbereiche Nienberge, Roxel und Gievenbeck verläuft. Der Zieleinlauf befindet sich auf dem beflaggten Prinzipalmarkt, der für eine eine Gänsehaut sorgt. ...

Besondere Hingucker im Zielbereich sind immer wieder auch große Giraffen auf Stelzen von einem der bekanntesten und vielprämierten Stelzenlauftheater Europas. Auch bei der 20. Auflage am 11. September wird es diverse Themen-Power-Points, etliche Künstler und Bands sowie gut 80 000 Zuschauer entlang der gesamten Strecke geben, die Begeisterung entfachen, den Protagonisten zujubeln. Gänsehaut, Emotionen pur.

Wenn am Nachmittag gegen 14.30 Uhr der Evergreen „Time to say Goodbye“ durch die Boxen dröhnt, stellen sich die sensiblen Härchen auf der Haut bei Brinkmann und Co. ein weiteres Mal auf. Musik kann so viel Gefühl entfachen. Momente des Glücks.

Brinkmann: „90 Prozent bedanken sich“

Er kommt an, der Marathon in Münster. Er flasht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso wie Familienangehörige und Besucher. Entlang der Strecke formieren sich Zuschauerinnen und Zuschauer, spenden Applaus, reichen den „Helden“ sogar das eine oder andere Getränk. Auf dem Mergelberg in Gievenbeck geht es richtig rund. Da feiern Anwohner und Freunde seit Jahren Mottopartys. Das alles macht das Happening so außergewöhnlich.

Die Reaktionen an den Tagen danach lassen nicht lange auf sich warten. Heike Keller aus der Geschäftsstelle erreichen unzählige Mails. „Zu 90 Prozent bedanken sich die Läuferinnen und Läufer auf eine liebe Art und Weise“, sagt Michael Brinkmann. Es ist jedes Jahr der Impuls, weiterzumachen. Alle in Trance zu versetzen.

Teil 16: Dietmar Dertwinkel läuft seinen ersten Marathon – von den strapaziösen Vorbereitungen bis zur letzten Überwindung