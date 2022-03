Marcel Graefer: „Es herrscht ein Konkurrenzkampf, wer sich die Studenten angelt“

Den SC Münster 08 führte er nach oben, auch beim SC Everswinkel arbeitete Marcel Graefer schon. Nach fünf Jahren bei Eintracht Hiltrup zieht es den Coach nun zu Westfalia Kinderhaus. Im Interview geht es um die Perspektiven seines Noch-Clubs, seine Pläne für die neue Aufgabe und Handball in Münster im Allgemeinen.

