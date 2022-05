Meldeschluss im Juni: Erst 800 Startplätze sind vergeben

Rekordverdächtig ausverkauft, so oder so ähnlich lautete die Botschaft in den vergangenen Jahren. Der Sparda-Münster-City-Triathlon ist ein Magnet – er hat Sogwirkung wenn es darum geht, sich unmittelbar nach Öffnung des Anmeldefensters zu registrieren. Nach nicht mal einer Stunde ist meist alles gelaufen, der Run auf die Startplätze ist enorm. Vergleichbar mit dem Ansturm in einem Discounter am frühen Morgen, der preisgünstig neue Notebooks im Schaufenster platziert. „Ja, wir konnten uns in der Regel vor Anfragen kaum retten“, sagt Organisationschef Holger Fritze. Und verrät knapp sieben Wochen vor der 14. Auflage am 26. Juni: „Es gibt noch Restplätze.“ Das ist neu – und der Pandemie geschuldet. „Die Menschen warten die Entwicklung ab, sind noch zurückhaltend“, weiß Fritze. Erst 800 der knapp 1200 Startplätze sind bisweilen vergeben.

Nachdem das Event in den vergangenen beiden Jahren ausgebremst wurde, lehnen sich auch die „Macher“ nicht zu weit aus dem Fenster. Wohl wissend, dass die Absage 2021 erst zwei Wochen vor dem ultimativen Kräftemessen im und um den Hafen in das elektronische Postfach flatterte.

Auch NRW-Liga startet im Team-Relay

Das olympische Format (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) und die Volksdistanz (500/20/5) stehen aktuell noch zur Auswahl, auch in den Staffeln gibt es noch freie Kapazitäten vor dem offiziellen Meldeschluss am 4. Juni. Im Rahmen des Wettkampfes wird auch die NRW-Liga im Team-Relay bei den Männern und Frauen starten. Vier Sportlerinnen und Sportler absolvieren als Pärchen nacheinander einen Super-Sprint-Triathlon (375 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen). Das Windschattenfahren mit den Teamkollegen ist dabei erlaubt. „Ich denke, dass wir wieder ausverkauft sein werden“, glaubt Fritze. „Nur diesmal dauert es eben etwas länger.“ So wirklich stört das niemanden, zu sehr überwiegt die Vorfreude auf die 14. Auflage bei der Orga-Crew, die inmitten der Planungen steckt.