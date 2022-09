Jana Kappenbergs Blick auf dem roten Teppich kurz vor dem Ziel geht sofort auf die Sportuhr am Handgelenk. Dann registriert sie in ihrer Trance: Ihr Zeitmesser steht. „Ein Anfängerfehler“, lacht sie später den kleinen Kummer weg – und klärt auf: „Ich habe vergessen, sie aufzuladen.“ Macht nichts, an diesem 11. September läuft sie allen deutschen Frauen davon. Verlässt sich mitunter nur auf das eigene Gefühl. Bestzeit nach 42,195 Kilometern durch Münster mit dem furiosen Finale auf dem bunt beflaggten Prinzipalmarkt. „Die Menschenmenge hat mich getragen“, sagt die 43-Jährige von den Laufsportfreunden Münster sichtlich ergriffen. „Ich habe jeden Meter genossen.“ 2:49:06 Stunden, so schnell war sie niemals zuvor auf der Langdistanz. Jetzt, da ihre beiden Kinder (7 und 9) in der Grundschule sind, hat sie wieder mehr Spielraum fürs Training. Das zahlt sich aus. Hut ab!

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch