Mit 80 Jahren: Sohn und Chronist von Luz Long gestorben

Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin half der deutsche Weitspringer Luz Long dem US-Amerikaner Jesse Owens, die Quali zu bestehen. Das Bild der beiden, Arm in Arm, ging um die Welt. Der Sohn des berühmten Athleten, Kai Long aus Münster, veröffentlichte 2015 ein Erinnerungswerk. Nun ist er mit 90 Jahren gestorben.

Luz Long (l.) und Jesse Owens 1936 in Berlin

Klar stürzten sich die Journalisten 2004, bei der Neueröffnung des Olympiastadions, auf ihn. Wie auch 2009, als in Berlin die Leichtathletik-WM stattfand. Die Story war ja fast zu gut, um wahr zu sein. Sieben Jahrzehnte nach den Nazi-Spielen trifft Kai Long, der Sohn des berühmten deutschen Weitspringers Luz Long, an gleicher Stelle auf Marlene Dortch-Owens, die Enkelin des noch berühmteren Jesse Owens.

Nur habe er gar nicht gewusst, was er den Reportern aus aller Welt erzählen sollte. Dass sein Vater dem US-Amerikaner half, die Quali zu überstehen. Das ikonische Bild, wie die beiden Athleten Arm in Arm zur Siegerehrung schlendern, um Gold (Owens) und Silber (Long) in Empfang zu nehmen, während die Führer-Loge schäumte: Kai Long kannte diese Erzählungen und Fotos ja auch nur aus den Medien.

Ein Erinnerungswerk für den Vater

Als Luz im Juli 1943 auf Sizilien fiel, war Kai ein Baby von 18 Monaten. Zwar traf der Mann, der viele Jahre bei BASF gearbeitet und in Hiltrup gelebt hat, später, Mitte der 1960err Jahre, Owens persönlich (der ihm bei der Gelegenheit versicherte, die „24-Karat-Umarmung mit Luz“ bedeute ihm mehr als seine vier Olympiasiege). Aber intensiv auseinandergesetzt hat sich Kai Long mit dem Leben des Vaters erst viel später. Nachdem er mit Zeitzeugen gesprochen und ganze Archive durchforstet hatte, veröffentlichte der Münsteraner 2015 das 300 Seiten starke Erinnerungswerk „Luz Long – eine Sportlerkarriere im Dritten Reich“.

Kurz vor dem Tod noch geehrt

Wie Ragna Long, die Ehefrau, die ihn bei der Buchrecherche enorm unterstützte, nun mitgeteilt hat, ist Kai Long kurz nach seinem 80. Geburtstag gestorben. Wenige Monate zuvor hatte das IOC Luz Long für dessen „Mut und Menschlichkeit“, aber auch die Familie des Sohnes für die Pflege des väterlichen Erbes mit der „President’s Trophy“ bedacht.