Jung und Chelsea: Perfektes Team siegt bei Mittlerer Tour

Wie am Freitag in der ersten Prüfung der Mittleren Tour gewann Michael Jung mit Chelsea auch das Finale.

Michael Jung gerät richtig ins Schwärmen, wenn er von seiner Stute Chelsea spricht. „Ein schnelles Pferd, mit tollem Charakter, viel Erfahrung und einer super Einstellung zum Sport.“ Im Finale der Mittleren Tour hatte Chelsea ihren Reiter vom RV Altenheim zum Sieg getragen.

„Es hat heute wirklich alles gepasst“, freute sich Jung, der schon am Freitag in der ersten Wertungsprüfung mit diesem Pferd die Goldene Schleife in Empfang nehmen durfte. In der Zweiphasen-Prüfung waren die beiden im ersten Teil fehlerfrei geblieben und hatten dann im zweiten Abschnitt ordentlich Gas gegeben. „Dann kam natürlich auch noch das nötige Glück dazu“, sagte der Olympiasieger der Vielseitigkeit. Tags zuvor war er mit Chuck Chai Zehnter.

Galoppsprünge gespart

„Michael hat zwei Wendungen mit einem Galoppsprung weniger geritten“, resümierte der Drittplatzierte Jens Baackmann (RV Albachten), der vor heimischen Publikum auch gerne einmal wieder gewonnen hätte. Aber Jung sei diesmal unschlagbar gewesen. „Ich gönne ihm den Erfolg zu 100 Prozent“, versicherte Baackmann.

Denn der Münsteraner freute sich nicht nur über den dritten Rang, sondern nahm mit einem Augenzwinkern auch den zweiten Platz gleich mit für sich ein. Den hatte eigentlich der Ire Jeremy Sweetnam mit Brown Star gewonnen. „Jeremy ist mein Freund und Geschäftspartner, wir trainieren und reiten gemeinsam und freuen uns zusammen über den Erfolg“, erklärte Baackmann. „Platz eins und zwei wären zwar schöner gewesen, doch das sollte nicht sein.“

Jung: „Die Kulisse in Münster ist einmalig“

Baackmann hatte in der Mittleren Tour die Stute Aglaja vorgestellt und war letztlich nur gut eine Sekunde langsamer als der Sieger – die zwei Galoppsprünge haben es ausgemacht. Tags zuvor hatte Katrin Eckermann mit Chao Lee gewonnen, im Finale am Sonntag wurde sie Vierte mit Christian‘s Chacco.

Michael Jung hat derweil seinen Siegesritt genossen. „Hier in Münster machte es immer richtig Spaß. Die Kulisse ist einmalig und das Publikum sachkundig.“ Außerdem sei zu spüren, dass die Veranstaltung von Pferdeleuten für Pferdeleute gemacht worden ist.