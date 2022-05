Trotz Angeboten: Hannah Bodes Herz schlägt nur für Saxonia

Thorben Hövelmann (Concordia Albachten): Meisterschaften werden in der Defensive entschieden – frag’ nach in Albachten. Mit 28 Gegentreffern stellt die Concordia die beste Defensive der Bezirksliga und machte am Wochenende den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Das ist auch ein Verdienst von Keeper Hövelmann, der es regelmäßig in die Elf des Spieltags schaffte.

Foto: Wilfried Hiegemann