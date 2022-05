Die Achterbahnfahrt von Kinderhaus-Knipser Guimaraes

Eigentlich wollte Rui Guimaraes bei Westfalia Kinderhaus in der Westfalenliga angreifen, doch daraus wurde nichts. Stattdessen blühte der 22-Jährige in der Kreisliga A auf - und hat sein Ticket in die Bezirksliga schon sicher.

„Ich habe eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter mir“, sagt Rui Guimaraes ganz selbstkritisch. Und das ist durchaus bemerkenswert, nachdem der 22-Jährige für Westfalia Kinderhaus II 23 Treffer in der Kreisliga A3 geschossen hat. Aber: Die Pläne zu Beginn der Spielzeit waren andere, Guimaraes wollte sich für die erste Kinderhauser Mannschaft in der Westfalenliga empfehlen.

Die Corona-Zeit mit ihren vielen Einschränkungen sorgte dafür, dass der Angreifer ein paar Kilo zunahm und in der Ersten folglich „nicht so zum Zug kam. Dank der zweiten Mannschaft bin ich aber wieder richtig in Fahrt gekommen“, sagt Guimaraes. Der junge Mann spricht dafür explizit ein Kompliment an Trainer Stefan Kloer und Co Lino Deitmer aus.

Guimaraes trainierte weiterhin bei der Westfalenliga-Truppe, sammelte aber am Wochenende Tore und Selbstvertrauen in der Zweiten. Er gibt zu: „Am Anfang konnte ich mich damit schwer anfreunden.“ Inzwischen klingt das ganz anders, seine Nominierung für die Fußballerwahl des Jahres sei „keinesfalls ein Alleinverdienst“.

Guimaraes-Papa spielte für Coimbra

Das „Team Kinderhaus II“, wie es sich selbst nennt, funktioniert eben. Kloers Mannen gewannen 20 von 24 Ligaspielen und schafften den Sprung in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Das erste Duell in der Dreierrunde steigt am Sonntag (15 Uhr) in Amelsbüren gegen BW Beelen. „Die Stimmung bei uns ist überragend, das Trainingsniveau auf dem Höhepunkt“, sagt Guimaraes.

Der Aufstieg wäre ein schönes Abschiedsgeschenk für den Torjäger, sein persönliches Bezirksliga-Ticket hat er aber schon in der Tasche: Guimaraes wechselt zum SC Münster 08, wo mit Gerrit Göcking und Ahmed Ali zwei Bekannte aus Kinderhauser Zeiten übernehmen. Ohnehin scheint es für Guimaraes in Münster nur zwei Optionen zu geben. Seine bisherigen Karriere-Stationen: Nullacht, Kinderhaus, Nullacht, Kinderhaus – nun wieder Nullacht.

Woher die Begeisterung fürs Flemmen einst kam? „Mein Papa hat in Portugals zweiter Liga gespielt, für Académica de Coimbra“, sagt Guimaraes – so viele Tore wie der Sohn hat der Vater aber nie geschossen.