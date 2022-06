Mammuts gehen mit Sieg in die Pause, Blackhawks verlängern Serie

Pünktlich zur Sommerpause lieferten die Münster Mammuts noch einen Cliffhanger, der die Fans am 14. August sicher wieder zurück an den Schiffahrter Damm lockt: Oberliga-Football mit Action, Drama und Happy end. Gegen die Aachen Vampires drehten die Mammuts einen 8:28-Pausenrückstand und gewannen die Partie angetrieben von Jonas Spitzer mit drei Touchdowns noch mit 30:28.

„Ein sensationelles Spiel“, so das Fazit von Mammuts-Coach Sören Baumeister, der zu Beginn ein beeindruckend starkes Gästeteam sah. „Aachen war ein starker, harter, aber absolut fairer Gegner“, so Baumeister. Also genau den brauchte es, um in der zweiten Hälfte alle Qualitäten der eigenen Mannschaft herauszukitzeln. „Lange und gute Drives nach vorne und hinten eine dann sehr starke Defense“ sorgten für den Twist in einer sehr unterhaltsamen Begegnung.