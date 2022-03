Offene Fortbildungen bei Mammuts, Start mit Quarterbacks

Wenn die Münster Mammuts rufen, dann kommt die kleine Football-Welt in Bewegung. Trainer Sören Baumeister hatte zum Auftakt von einigen offenen Kurzlehrgängen am Wochenende Quarterbacks zum Training gebeten – und mehr als 30 Interessierte aus mehreren Vereinen um sich.

Die Münster Mammuts machen mobil – nicht nur in den eigenen Reihen. Am Wochenende hatte der neue Chefcoach Sören Baumeister zur Quarterback-Clinic getrommelt, eine offene Fortbildungsmaßnahme für Spieler und Spielerinnen alter Altersklassen und Schuhgrößen, die sich auf der Spielmacher-Position testen und verbessern wollten.

Gemeinsam mit Lehrgangsleiter Ralf Plagge von den Hamburg Blue Devils konnte Baumeister auf dem Mammuts-Homefield am Schiffahrter Damm mehr als 30 Quarterbacks begrüßen – am Start waren Damen und Herren sowie auch Nachwuchs-Athleten aus zahlreichen Clubs aus der Region, für die spätestens jetzt „dropbacks“ und „pocket movements“ keine Fremdworte mehr sind.

Nachdem die Ballverteiler nach einem ereignisreichen Tag schon fit sind, stehen bei weiteren Folgeveranstaltungen die „Specialteams“ im Mittelpunkt. Am 26. März sind dann die Defensive Backs in der DB-Clinic an der Reihe. Natürlich will Baumeister mit diesen Maßnahmen die Mammuts-Spieler und -Spielerinnen auf das nächste Leistungslevel bringen, er ist als passionierter Football-Maniac aber auch daran interessiert, „seinen“ Sport über die Vereinsgrenzen hinaus noch bekannter zu machen.