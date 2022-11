Münster 08 besiegt Albachten mit 3:2

Alles wieder in der Reihe: Als letzte Mannschaft hat sich am Donnerstagabend Bezirksligist Münster 08 für das Halbfinale des Kreispokals qualifiziert. Beim 3:2 über Concordia Albachten wurde es erst in der Nachspielzeit eng.

Das Halbfinale im Fußball-Kreispokal ist seit Donnerstagabend komplett. Als letzter Club schob sich der SC Münster 08 in die Runde der besten vier vor. Auf eigener Anlage besiegte der Bezirksligist den Landesligisten Concordia Albachten mit 3:2 (1:0). In der Vorschlussrunde empfangen die Nullachter voraussichtlich am 20. April den Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus. In der anderen Partie kämpfen Borussia Münster und der TuS Hiltrup um den Einzug ins Endspiel.

Die frühe Führung durch Josha Lange (17.) spielte dem Gastgeber in die Karten. Obwohl stark ersatzgeschwächt lieferte er eine tadellose Leistung ab. „Die Jungs hatten richtig Bock auf Fußball, waren mutig und haben wirklich ein Riesenspiel gemacht“, sagte Trainer Gerrit Göcking. Der überragende Kebba Touray (50.) und Malte Mathieu (57.) stellten auf 3:0. Kurz darauf sah Concordia-Trainer Sebastian Hänsel die Rote Karte. Seine Mannschaft kämpfte, erzielte nach 63 Minuten das 1:3. Der zweite Gästetreffer fiel erst in der Nachspielzeit – und damit zu spät.