Münster 08 nach elf Minuten mit vier Toren – Wolbeck setzt Lauf fort

Für den SC Münster 08 läuft es weiter wie geschmiert, Borussia Münster ist nun der schärfste Verfolger – und auch der VfL Wolbeck lässt es in der Parallelstaffel weiter krachen. Westfalia Kinderhaus II setzte zudem diesmal ein Ausrufezeichen.

Der Heimspiel-Sonntag in der Staffel 12 brachte drei Bezirksligisten einen Sieg. Zwei sind weiter ganz oben dabei.

BW Aasee steckt in der Klemme, lieferte jedoch gegen Top-Favorit SC Greven 09 beim 2:5 (1:1) eine gute Vorstellung ab. Degla Aholou glich erst zum 1:1 (9.) aus und verkürzte später auf 2:3 (64.). Für Neuzugang Colin Borremans wäre in der ersten Hälfte zweimal, das Tordebüt drin gewesen, er traf aber jeweils den Pfosten (19., 33.). „Gegen einen individuell super besetzten Gegner hätte es auch 10:10 ausgehen können“, sagte Coach André Kuhlmann. „Der Sieg geht aber in Ordnung.“

Schnelle 3:0-Führung

Westfalia Kinderhaus II schlug mit dem Borghorster FC ein Schwergewicht 4:2 (3:1). Lorenz Weinbrenner (10.), ein Eigentor von Carlo Grimme (12.) und Christoph Göbel (34.) verantworteten den 3:0-Vorsprung, den der Gast vor und nach der Pause verkürzte. Vincent Oelgemöller beseitigte die Zweifel (90.) mit einem der zahlreichen Konter. „Wir haben ein, zwei Konsequenzen nach der letzten Niederlage gezogen und mit einer starken ersten Hälfte das Fundament gelegt“, so Coach Stefan Kloer. „Den Sack hätten wir früher zumachen müssen.“

„ »Beide Seiten hätten auch noch das Siegtor machen können, aber ich bin über den Punkt und die Leistung happy.« “ Emre Kücükosman

Gut leben konnte GW Gelmer mit dem 2:2 (1:1) gegen Emsdetten 05. Malte Drewes (19.) und Soulaimane Jassab (70.) blieben bei ihren Treffern eiskalt und glichen jeweils aus. Torwart-Rückkehrer Marcel Schmidt parierte zudem einen Elfmeter von Jannis Meyer (33.). „Beide Seiten hätten auch noch das Siegtor machen können, aber ich bin über den Punkt und die Leistung happy“, so Trainer Emre Kücükosman.

Spitzenreiter SC Münster 08 machte überraschend mit dem SuS Neuenkirchen II kurzen Prozess. Beim 7:0 (4:0) trafen Dennis Hamsen (1., 5.) und Rui Guimaraes (8., 56.) doppelt, außerdem machten Finn Lenze (11.), Joscha Lange (75.) und Kebba Touray (89.) ihr Tor. „Wir waren extrem stark, gut vorbereitet, hatten eine reife Spielanlage und haben viel zwischen den Linien rotiert“, sagte Coach Gerrit Göcking, der sich nach elf Minuten beim Stand von 4:0 dennoch die Augen rieb.

John bricht den Bann

Schärfster Verfolger ist nun Innenstadtrivale Borussia Münster. Der Absteiger schlug im Spitzenspiel den bisherigen Zweiten SV Mesum II 2:0 (0:0). Ein umstrittener Platzverweis kurz vor der Pause für den Gast war die Schlüsselszene. Nach dem Wechsel brachten Tore von Hannes John per Freistoß (53.) und Marko Costa Rocha (81.) die Punkte. „Wir standen auch in Überzahl zeitweise unter Druck“, sagte Coach Henry Hupe.

„ »Die frühe Führung hat alle beruhigt.« “ Dirk Mentrup

Einen echten Lauf hat in der Staffel 7 auch der VfL Wolbeck, der mit dem 4:1 (1:0) bei SW Hultrop bereits den vierten Sieg in Serie feierte. Sebastian Hübener traf zu perfekten Zeitpunkten zum 1:0 und 3:0 (5., 46.) und hatte sogar noch weitere Chancen. Dazwischen lag das 2:0 durch Jan-Niklas Tegtmeier (37.). Die Gastgeber warfen nach dem Anschluss durch einen Abstimmungsfehler (62.) alles nach vorn, Tilo Gadau machte dann den Deckel drauf (90.). „Die frühe Führung hat alle beruhigt“, meinte Co-Trainer Dirk Mentrup.