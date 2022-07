Münster-Achter möchte als Dauersieger auch Berlin im Sprint erobern

Der Vorjahressieger dominierte auch das erste Rennen der neuen Saison. Somit geht der Münster-Achter als Favorit in den zweiten Lauf der Bundesliga. In Berlin erwartet Teamsprecher Christoph Koebe aber heiße Gegenwehr – vor allem seitens der Gastgeber.

Am zweiten Renntag der Ruder-Bundesliga ist die Phase des Beschnupperns und des Kennenlernens vorbei. „Es geht zur Sache“, sagt Christoph Koebe, Teamsprecher des Münster-Achters. Im Klartext heißt das, dass sich 21 Besatzungen an die Fersen den seines Bootes heften werden, das nicht nur als Titelverteidiger antritt, sondern nach dem souveränen Auftaktsieg in Kassel auch schon wieder als Liga-Primus. Auf der Rennstrecke in Berlin-Tegel erwartet Koebe engagierte Angriffe der Konkurrenz. Vor allem von den Gastgebern, die dem Berliner Publikum eine Galavorstellung bieten wollen. „Die waren in Kassel schon stark“, erinnert sich Koebe, der sich nach anderthalbjähriger Alleinfahrt ohne Niederlage aber nicht aus der Favoritenstellung stehlen will. „Ich behaupte jetzt aber mal, dass wir die im Sack haben.“

Die Erfolgsbesetzung muss dabei ein wenig umgebaut werden, weil Henri Schwinde im Prüfungsstress steckt sowie Max Kern und Ivan Maidachevskyi im Urlaub weilen. Doch mit Martin Schröder, dem frisch gebackenem Vater Jan Sauer, Yannik Sacherer, Johannes Mersmann, John Heithoff, Mika Kohout, Matthias Arnold, Lukas Frederiks, Jonathan Reithenbach, Christoph Koebe und Steuerfrau Rena Brüggemann hat das Berlin-Setting des RV Münster nichts an Qualität eingebüßt. Hohe Erwartungen und der Erfolgsdruck haben die Besatzung eingepreist und durch starke Trainingsleistungen noch befeuert.

Weniger erfolgreich fiel in Kassel das Meisterschaftsdebüt des Frauen-Achters aus Münster aus, dafür gibt es bei den Ruderinnen des „Team Red“ deutlich mehr Luft nach oben – und dahin zielen auch die Ambitionen, wie Teamsprecherin Sonja Köbrig klarstellt. „Die gemachten Erfahrungen haben Sicherheit gegeben und neue Motivation entfacht, woraufhin wir gemeinsam die Rennen reflektiert und uns neue Ziele gesteckt haben.“ In Berlin gehen für das Celina Waldschmidt, Nele Kruse, Elena Erdtmann, Nele Deittert, Mia Wiesenack, Antonia Elke, Linda Krafft, Charlotte Damerau, Marilena Meyer, Mariam Sommer und Luisa Eichler, gesteuert von Niklas Dresselmann, an den Start.