Münster Blackhawks mit Sieg über Düsseldorf Bulldozer weiter im Aufwind

Alexander Naretz bleibt sich da ganz treu: Der Trainer der Münster Blackhawks spricht gerne und ausführlich über die jeweils letzte Partie seiner Mannschaft, blickt auf Nachfrage auch schon kurz auf das nächste – aber keine Sekunde weiter: „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, lautet das Credo des Blackhawks-Chefs. Was da am Ende rauskommt? Abwarten.

Allerdings sprechen die Spiele seiner Mannschaft ihre eigene Sprache und vermitteln Perspektiven über den nächsten Samstag hinaus. Der Regionalliga-Neuling hat auch sein zweites Saisonspiel souverän gewonnen, die hoch gehandelten und durchaus bedrohlichen und mitunter nickeligen Düsseldorf Bulldozer mit 28:7 auf die Heimreise geschickt. Verteilerkopf Nils Korella bediente je zweimal Chris Busse und Clemens Schuldt, Kicker Marcel Kolov finalisierte viermal präzise – und die Defense ließ die schweren Bulldozer komplett ins Leere schieben.

Bewährtes Erfolgsrezept

„Wir haben ein Team, das bewusst an die Grenzen und darüber hinausgegangen ist, eben mal komplett auflaufen lassen“, gab Naretz für einen Moment seine Zurückhaltung auf – um aber gleich wieder das bewährte Erfolgsrezept zu bemühen. Und das beschäftigt sich ausschließlich mit der nächsten Aufgabe am kommenden Samstag bei den Bonn Gamecocks. Zweimal kreisten die Blackhawks getragen von der Thermik im eigenen „Cage“ vor mehr als 1000 Zuschauern, in Bonn steht nun der erste Auswärtsauftritt an. Die Blackhawks gehen diese Premiere nach diesem Saisonauftakt sehr selbstbewusst an, Prognosen vom Trainer gibt es aber natürlich nicht: „Abwarten, wir fahren dahin und schauen dann, was geht.“