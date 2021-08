Münster – Osnabrück – Münster

Es gibt Läufe, die gehen verdammt an die Substanz. Ein Marathon zum Beispiel. Nichts für Untrainierte. Und dann gibt es Läufe, die so eisenhart sind, dass die Frage erlaubt sei: Ist das nicht verrückt?

„Nein“, sagt Maurice Ninnemann, 36 Jahre jung. „Das ist extrem reizvoll.“ Am Freitag startet der gebürtige Coesfelder, der in Münster Lehramt mit den Schwerpunkten Sportwissenschaften und Germanistik studiert hat, um 16 Uhr am Rathaus zu einem ganz besonderen Trip. Zusammen mit seinem Freund Edgaras Valauskas aus Dülmen will er auf den Spuren der Geschichte wandeln. Auf der Friedenswanderroute, die die Gemeindezentralen der beiden Friedensstädte Münster und Osnabrück verbindet, möchten die beiden erstmals per pedes ein bisschen experimentieren. Denn: Bislang ist weder dem Westfälischen Heimatbund, der den Weg verwaltet, noch Online-Portalen wie Strava eine Bestzeit für einen etwaigen Lauf bekannt. „Wir möchten Vorreiter sein und Ultraläufer dazu bewegen, unsere Zeit irgendwann zu unterbieten“, sagt Ninnemann. 163 Kilometer liegen vor ihnen. Der Wahnsinn auf zwei Füßen.

Kein Neuland für Ninnemann

Für den Pädagogen ist das alles kein Neuland. Er war auf allen Kontinenten in der Szene unterwegs, ist hart im Nehmen. Spannender wird es sein, wie sein Kompagnon diesen extravaganten Ausflug verarbeitet – ist es doch auf dieser Distanz eine Art Premiere für ihn. „Eddie ist ganz zuversichtlich. Wir werden das ganz entspannt angehen, das Tempo nicht zu hoch fahren“, so der alte „Duracell“-Hase Ninnemann, der in der Bundeshauptstadt schon mal während eines Events beim Berliner Mauerweglauf reichlich deutsche Geschichte atmete.

Die Münster-Idee? Kam dem Lehrer, der in Düsseldorf-Ratingen in einer Justizvollzugsanstalt mit Strafgefangenen arbeitet, bei einem 100-Meilen-Event Mitte Juli in Süddeutschland. Nach der Veranstaltung kam er mit einem Ultra-Athleten aus der Domstadt ins Gespräch. „Der hat mir verraten, dass er immer auf Abschnitten des Friedensweges trainiert. Da habe ich mir gedacht: Warum nicht die ganze Strecke laufen?“ Ja, warum nicht?

Rückkehr am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr

Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die kleinen Rucksäcke sind mit dem Nötigsten gepackt. Eine Regenjacke haben die Jungs dabei, ein langes Shirt für die Nacht, wenn es kühler wird. Da der Lauf nicht organisiert ist, sind die beiden sich selbst überlassen. Keine medizinische Versorgung. „Ein Handy muss reichen, wenn mal was sein sollte“, sagt Ninnemann. Wenn die Vorräte erschöpft sind, wollen sie in Supermärkte oder Tankstellen huschen, um sich sich mit Elektrolyten, etwas Salzigem oder ein paar Proteinriegeln zu versorgen. „Ne’ Brühe wäre schon ein Luxus“, lacht der Mittdreißiger.

Kräfte dürfte vor allem die Nacht rauben. Vor Einbruch der Dunkelheit wollen die zwei eine Wasserstelle in Bad Iburg erreichen, um für die nächsten Stunden bis zum Morgengrauen gewappnet zu sein. Die Rückkehr nach Münster ist am Samstag zwischen 16 bis 20 Uhr vorgesehen. Wenn alles einigermaßen reibungslos läuft, gibt es die erste Bestzeit auf dieser Strecke. „Wir haben Gehpausen einkalkuliert. Eddie wird sie brauchen.“ In der Hoffnung, dass die Müdigkeit die „Ultras“ nicht überfällt. Schlafpausen sind keine geplant. Mehr als 24 Stunden wird quasi durchgelaufen. Verrückt!