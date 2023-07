Münsteraner Thomson glänzt – doch an Profi-Karriere ist kaum zu denken

Erstmals etablierte sich Adrian Thomson am Wochenende bei den ganz Großen seiner Sportart. Der junge Trampolin-Springer der TG Münster sicherte sich bei den Deutschen Meisterschaften Bronze – und will doch nicht an eine Profi-Karriere denken.

Am Tag nach dem großen Erfolg war Adrian Thomson immer noch ein wenig ergriffen – kein Wunder eigentlich, hatte sich der 17-jährige Münsteraner doch erstmals in seiner sportlichen Karriere im Kreise der Etablierten behauptet. Und wie! Bei den Deutschen Meisterschaften im Trampolinturnen sicherte sich der Athlet der TG Münster im Finale der Klasse M17+ (17 bis 21 Jahre) den dritten Rang und kehrte mit der Bronzemedaille aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf zurück. „Ich hatte bei dem Wettbewerb auch ein wenig Glück. Aber klar, das ist natürlich ein Riesending für mich, schließlich waren ja die besten Turner aus der gesamten Bundesrepublik am Start“, freute sich der Abiturient im Nachgang der DM.

Am vergangenen Wochenende standen in der gut besetzten Düsseldorfer Arena zunächst die Vorkämpfe an. Adrian Thomson hatte die Möglichkeit, sein Können wie alle anderen Starter innerhalb von zwei Wertungsübungen unter Beweis zu stellen. Der Münsteraner landete am Ende auf dem fünften Rang und hatte damit das Finale erreicht.

Weiterer Höhepunkt soll folgen

Dort lief es dann noch besser. Thomson ging als Dritter ins Rennen, musste die Übung während des laufenden Wettkampfes sogar noch umstellen, turnte seine zehn Elemente jedoch sauber durch und landete am Ende sensationell auf Rang drei. „Einige hochkarätige Konkurrenten mussten ihren Wettkampf abbrechen. Bei mir ist es dagegen einfach sehr gut gelaufen“, blickt Andrian Thomson auf einen Jahreshöhepunkt zurück, dem ein weiterer folgen soll. Im November 2023 finden im englischen Birmingham die Jugend-Weltmeisterschaften der Trampolinturner statt. Der Kader-Athlet aus Münster, der sich dann gegen die besten 17 bis 21 Jahre alten Trampolinturner weltweit messen wird, hofft erneut auf eine Topplatzierung.

Was danach kommt, steht derweil noch in den Sternen. Im Jahr 2024 möchte Adrian Thomson sein Abitur bauen und strebt danach ein Ingenieur-Studium an. „Ob dann noch so viel Zeit für das Training bleibt, muss ich abwarten“, so der Münsteraner, der in der Woche durchschnittlich auf etwa zwölf Trainingsstunden kommt und das Pensum noch durch einige Wochenend-Trainingslager erhöht. Mit durchschlagendem Erfolg, wie die Bronzemedaille im voll besetzten PSD Bank Dome in der Landeshauptstadt beweist.

Chance auf Profi-Karriere gering

Thomson, der seine sportliche Leidenschaft im Alter von acht Jahren im heimischen Garten entdeckte und seitdem für die TG Münster an den Start geht, würde gerne noch mehr Zeit in „seinen“ Sport investieren. Allerdings sei Trampolinturnen reiner Amateursport und die Chancen, diesen Sport beruflich auszuüben, unterirdisch gering – so sehr sich die deutschen Spitzenathleten auch strecken würden. „Für Kader-Mitglieder gibt es über ein NRW-Programm vielleicht die Möglichkeit einer kleinen Förderung. Allerdings kann man sich damit kaum über Wasser halten.“ Und das in einer Sportart, in der Adrian Thomson aktuell fast durch die Decke geht.