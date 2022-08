Neustart in Münster: Ukrainer Vladyslav Mukhin schwimmt bei der SGS

Charkiw ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Hier lebt Vladyslav Mukhin bis Anfang diesen Jahres, geht zur Schule, besucht ein Sportinternat für Nachwuchsschwimmer. Am 24. Februar aber, einen guten Monat nach Vladyslavs 13. Geburtstag, überfällt Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine. Vladyslavs Vater ist Polizist, muss in der Ukraine bleiben – der Rest der Familie Mukhin flieht vor dem Krieg.

Ein halbes Jahr später wohnt der 13-Jährige im fernen Deutschland und schwimmt seit kurzem für die Startgemeinschaft Münster Schwimmen (SGS). „Ihm geht’s gut soweit, er lächelt viel und ist ein wirklich netter Kerl“, sagt Coach Markus Erth, der den jungen Ukrainer nun seit wenigen Wochen in seinem A-Kader trainiert. „Wir kommunizieren noch über den Google Übersetzer, er spricht noch kaum Deutsch. Aber er ist wirklich ein hart arbeitender Junge.“

„Er ist auf einem hohen Level“

Vor allem aber ist „Vlad“, wie er genannt wird, ein richtig guter Schwimmer. „Er hat extreme Stärken auf den Rückenstrecken, ist auf einem richtig hohen Level“, sagt Erth. Am vergangenen Wochenende bewies der junge Ukrainer das erste Mal sein Talent, sicherte sich bei den Stadtmeisterschaften über 50 Meter gleich in vier Disziplinen den ersten Platz. „Da war er schon richtig stark“, zeigt sich Erth beeindruckt.

Zuhause in der Ukraine besuchte das Talent ein Sportinternat, wurde gezielt trainiert. Eine Frühförderung, die Früchte getragen hat. „Der ist echt gut fürs Team“, weiß Erth. „Einer, der mit einer harten Schule daher kommt und weiß, wie man richtig trainiert. Das ist schon echt gut.“ Seit dem Start ins neue Schuljahr ist er Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, besucht im achten Jahrgang der SGS-Kooperationsschule eine Sprachförderungsklasse. „Er hat jetzt jeden Tag Deutschunterricht, kann schon einige Worte sagen“, sagt Erth.

WG in Roxel statt Sportinternat

Nach den aufrüttelnden Monaten scheint er nun angekommen. Zunächst zog es die Familie für drei Monate nach Italien, danach nach Deutschland. Zusammen mit der Mutter, seinem kleinen Bruder und der Tante lebt Mukhin nun in einer Hausgemeinschaft in Roxel. Auch ein Platz im Sportinternat stand zur Diskussion, am Ende aber wollte die Mutter ihre beiden Kinder bei sich haben. „Es ist auch so viel auf die Familie eingeprasselt, da war das Sicherheitsgefühl erstmal wichtiger“, sagt Erth. „Das Internat könnte aber in Zukunft noch Thema werden.“