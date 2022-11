„Nicht unschlagbar“: Warum Eintracht trotzdem 0:6 gegen Sassenberg verlor

Für Eintracht Münster wird die Lage in der Kreisliga A1 immer verzwickter. Das 0:6 gegen den VfL Sassenberg deckte die Probleme schonungslos auf, der Frust im Team wächst. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer.

Maximilian Achnitz (l.) und die Eintracht kommen in dieser Saison bisher nicht ins Rollen.

Geografisch sind der SV Mauritz und Eintracht Münster waschechte Ortsnachbarn, die Sportanlagen trennen kaum mehr als zwei Kilometer. In der Tabelle der Kreisliga A1 stehen beide Clubs allerdings fast maximal weit auseinander. Während Fusionsclub SVM nach dem hart erkämpften 3:2 gegen BW Aasee II nun an der Tabellenspitze thront und vom 1:1 der Warendorfer SU gegen die SG Telgte II wie dem spielfreien Wochenende von Ems Westbevern profitierte, kassierte der Vorletzte vom Pleistermühlenweg ein überaus schmerzhaftes 0:6 zu Hause gegen den VfL Sassenberg.

„Hört sich blöd an, aber der Gegner war nicht unschlagbar“, sagt Trainer Daniel Wienker. Dass Eintracht wie fast immer in den vergangenen Jahren gegen den Abstieg kämpft, überrascht niemanden. „Aber etwas mehr hatten wir uns schon erhofft. Spielerisch sind wir deutlich besser, als es der Tabellenplatz aussagt – die Probleme sind aber auch für jeden klar erkennbar.“ Gemeint ist weniger der Faktor Pech, der etwa gegen Sassenberg, aber auch sonst eine Rolle spielte. Sondern „das krasse Defizit gegen den Ball“, wie Wienker sagt. „Langsam wird es auch etwas unruhig. Da kommt auf dem Platz nach dem ersten krassen Fehlpass schon mal Unmut auf.“ Das rettende Ufer ist allerdings auch mit acht Zählern nicht weit entfernt, die nächsten Gegner (Everswinkel, Aasee II, Telgte II) bewegen sich auf Augenhöhe. Und mit Keeper Jonas Horstmann (früher SC Münster 08) sowie den Studenten Justus Ester und Charis Höcker für die Abwehr stehen drei Winter-Zugänge schon fest. Aufgegeben hat also noch keiner.