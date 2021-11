Niederlagen für Sparta, Hiltrup und die Frauen von Münster 08

Nur Niederlagen an diesem Wochenende – sowohl die Männer von Sparta Münster und Eintracht Hiltrup als auch die Damen des SC Münster 08 unterlagen in der Landesliga. Besonders die Schlappe der Spartaner im Kellerduell gegen den SuS Neuenkirchen war schmerzhaft.

Einzig der SC Münster 08 war am Wochenende in der Frauen-Landesliga gefordert, verlor sein Heimspiel gegen die HSG Tecklenburger Land trotz Pausenführung aber mit 23:25 (15:13). Nele Wild (7) und Julia Braun (4) waren die besten Werferinnen. Die beste Phase in der anfangs ausgeglichenen Partie hatten die Gastgeberinnen vor der Halbzeit. 90 Sekunden vor Schluss brachte Wild ihr Team noch mal auf ein Tor heran, ehe der Favorit mit einer Auszeit entscheidend eingriff. Während für Nullacht (4:10 Punkte) die Abstiegsplätze näher rücken, hat Westfalia Kinderhaus am Dienstag (20 Uhr) gegen den 1. HC Ibbenbüren die Chance, Platz eins vom SC Everswinkel II zurückzuholen.

Eine schmerzhafte Schlappe musste Sparta Münster in der Herren-Landesliga hinnehmen. Im Duell des Letzten gegen den bis dato Vorletzten unterlagen die Hausherren dem SuS Neuenkirchen mit 22:27 (9:13). „Es fehlte im Angriff an Durchschlagskraft“, sagte Trainer Christian Maaß. Das Schlusslicht lag nie in Führung, ließ kurz vor dem Seitenwechsel abreißen und kam nicht mehr enger als auf zwei Tore heran (13:15, 37.). Linksaußen Fabian Kuropka war bester Schütze mit sechs Toren. „Anfangs war die Partie noch offen“, so der Coach. Aufstecken kommt für Maaß aber nicht infrage. „Es ist viel zu früh. Viele Vereine sind wie wir letztes Jahr mit einer Wildcard aus der Bezirksliga hochgekommen. Die Punkteverteilung zeigt, dass noch alles offen ist.“ Natürlich war den Spartanern bewusst, dass sie auch gleich wieder absteigen könnten. Die Stimmung ist dennoch weiter gut, zumal Team und Club den Entschluss pro Landesliga gemeinsam trafen.

Auch Eintracht Hiltrup kassierte eine Heimniederlage. Sie fiel gegen Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren mit 21:32 (7:16) hoch aus, kam aber nicht überraschend. Von der ersten Minute an waren die Hiltruper hierbei im Hintertreffen.