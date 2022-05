Nienberger Luft tut Katharina von Essen und Loona richtig gut

Vor einem Monat strahlte man beim RFV in Nienberge nach einer tollen Veranstaltung mit Sonne, Gästen und Sportlern um die Wette. Und an diesem Wochenende war das gleiche Bild beim neunten Turnier zum Zehnjährigen des RFV Nienberge-Schonebeck zu registrieren.

Hatte vor vier Wochen Katharina von Essen auf Loona die Nase vorn, so sicherte sich auch am Sonntag die 29-jährige Pferdewirtin aus Albachten den Triumph im S-Springen und damit ihren „zweiten Großen Preis von Nienberge“ innerhalb eines Monats. „Es läuft“, strahlte die Siegerin, die zwischenzeitlich auf ihrem Paradeross in Riesenbeck einen starken vierten Platz eingefahren hatte.

Die Konkurrenz ahnte schon was, als das Erfolgsduo „KvE“ und Loona gemeldet, gesattelt und geglänzt hatte. Aber im Normalparcours hatten beide noch nicht alle Karten aufgedeckt und sich nur auf eine sichere Nullrunde konzentriert. In Sachen Zeit war durchaus noch Luft nach oben. Und wie das dann aussah, das bekamen die sieben Konkurrenzpaare im abschließenden entscheidenden Stechen zu sehen und zu spüren. Traumwandlerisch sicher fegte das Duo durch den Parcours, nahm die Hindernisse praktisch spielend und drückte enorm auf die Tube. „Null Fehlerpunkte, 36,44 Sekunden sind das Maß aller Dinge.“ Offensichtlich hatte auch der Turniersprecher geahnt, dass mit dem ersten Starterpaar im Stechen bereits Platz eins vergeben war.

Von Essen: Über Frankreich zur DM

Und in der Tat. Alle sieben Paare, die danach einritten, mussten sich geschlagen geben. Am nahesten an die Siegerzeit kam mit „Tiefstapler“ Heinrich Brune (ZRFV Selm-Bork-Olfen) auf Come together der Senior des Feldes. Denn ausgerechnet er hatte vorher gestöhnt, dass „da schon sehr hohe Hindernisse aufgebaut sind“.

Das war zwar richtig, aber für ihn und sein Pferd offensichtlich nicht hoch genug. Letztlich waren beide aber mit 38,68 gut zwei Sekunden zu langsam. Als Dritte schaffte es Marie Schulze Topphoff (RFV Roxel) mit Isafleur (38,88) aufs Treppchen. Viertes fehlerfreies Paar im Stechen waren Stephan Schwert (Werne) mit Clark Gable in 40,38 Sekunden. Die vier übrigen Paare hatten im Bemühen, die Bestzeit zu knacken, schon allesamt recht früh ihre Hoffnungen begraben müssen. Sie waren „all in“ gegangen, aber herausgekommen war dann doch nichts.

Katharina von Essen wird in den nächsten Wochen weitere Turniere etwa in Frankreich besuchen, konzentriert sich aber schon jetzt ganz explizit auf die Deutschen Meisterschaften, die in drei Wochen in Balve stattfinden. „Mal sehen, was Loona dort macht.“ Züchter und Besitzer Peter Thomas kann sich eine weitere Topplatzierung durchaus vorstellen. Die ehrgeizige Reiterin hätte nichts dagegen.