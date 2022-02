Niklaas Houghton im Interview: „Roxel ist extrem familiär – wie Gelmer“

Niklaas Houghton wagt im reifen Kickeralter den Sprung in die Landesliga. Zum ersten Mal. Keine große Sache, sagt er selbst. Er ist fit und fühlt sich bereit für den Schritt von GW Gelmer zum BSV Roxel, wie er im Interview verrät.

Niklaas Houghton (l.) traf in dieser Saison bereits 16-mal für GW Gelmer – bald versucht er ers in Roxel.

32 ist Niklaas Houghton mittlerweile, mit seiner Familie lebt er in Reckenfeld, die Söhne (6 und 8) kicken beim SC Greven 09. Der Stürmer mit niederländischen Wurzeln verlässt im Sommer GW Gelmer. Aber nicht, um den Gang rauszunehmen, sondern um einen hochzuschalten. Beim BSV Roxel wagt er noch mal den Schritt in eine höhere Klasse. Von der Bezirks- in die Landesliga. Warum das für ihn gar nicht außergewöhnlich ist und er sich für das Kleeblatt entschied, schildert er im Interview.

Was gab für Sie den Ausschlag, das Abenteuer beim BSV anzupacken?

Houghton: Es hat mich einfach interessiert, es noch mal höher zu probieren, anzugreifen, zu schauen, was so machbar ist. Außerdem waren die Verantwortlichen sehr nett. Der Verein scheint extrem familiär zu sein, also genau wie Gelmer.

Wie lief die Kontaktaufnahme ab?

Houghton: Über Trainer Oliver Logermann. Wir haben ja in dieser Saison im Pokal und in einem Test gegeneinander gespielt. Erst gab es eine Nachfrage bei unserem Coach Gerrit Göcking, dann bei mir.

Es ist für Sie mit über 30 das erste Mal Landesliga.

Houghton: Ja, ich bin mit Greven 09 in die Bezirksliga aufgestiegen, habe dort auch jetzt und vor 13 Jahren mit Gelmer bereits gespielt. Aber warum sollte das nicht klappen? Ich fühle mich fit. Vielleicht habe ich es nur deshalb vorher noch nicht in die Liga geschafft, weil ich einige Jahre als Sechser statt vorne drin gespielt habe. Das könnte ausschlaggebend gewesen sein, aber es ist ja nicht zu spät.

Sie sind während Ihrer Grevener Zeit auch mal kürzergetreten. Was war damals der Grund, und warum passt der Aufwand jetzt wieder besser?

Houghton: Ich wollte damals etwas runterfahren, das hatte persönliche Gründe. Die Prioritäten hatten sich etwas verlagert mit Haus und Familie. Da habe ich dann eineinhalb Jahre pausiert. Danach habe ich eine halbe Saison bei BG Gimbte mit einem Kumpel gekickt, ehe es 2018 zurück nach Gelmer ging. Simo Sroub hatte mich angeworben.

Wie haben Sie Grün-Weiß jetzt den Wechsel erklärt?

Houghton: Ich habe mit offenen Karten gespielt und mit meinem Trainer vorher gesprochen sowie mit unserem Präsidenten Frank Hemesath. Der war natürlich etwas traurig.

Wie bewerten Sie die Saison bisher?

Houghton: Relativ positiv. Bei fünf Absteigern ist es nicht so leicht, gerade wenn man wie wir keinen wuchtigen Kader in der Größe hat.

Gelmer liegt acht Punkte vor der Abstiegszone, geht da noch was schief?

Houghton: Wenn wir uns weiter am Riemen reißen, haben wir gute Chancen.

Ihre 16 Tore bedeuten Platz drei der Torjägerliste. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Houghton: Wir spielen als Mannschaft gut zusammen und sind bisher vorne effektiv, machen die Dinger rein.

Was erwartet Sie, wenn Sie in Roxel anfangen?

Houghton: Ich bin selbst gespannt, da ich die Mannschaft kaum kenne. Gegen viele habe ich schon gespielt, aber mit keinem bisher zusammen in einem Team.