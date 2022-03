Nullacht hält Aasee auf Distanz

In der Fußball-Bezirksliga hat Münster 08 das Derby und Kellerduell gegen Blau-Weiß Aasee 3:1 gewonnen. Liga-Primus Albachten und Gelmer kamen zu Punkteteilungen, Wolbeck wurde ausgekontert.

Münster 08 ist glücklicher Derbysieger. Gelmer erringt einen wichtigen Punkt und ärgert sich trotzdem. Und Spitzenreiter Albachten hat nach einem torlosen Remis keinerlei Anlass zur Klage. Bei den münsterischen Clubs in der Staffel 12 der Bezirksliga überwog am Sonntag die Freude. In der Staffel 7 unterlag Wolbeck der SG Telgte 0:4.

Liga-Primus Concordia Albachten dominierte in Hauenhorst. „Eigentlich haben wir das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute bestimmt“, sagte Co-Trainer Abdel Belkadi. Allein im Abschluss fehlten den Münsteranern Kaltschnäuzigkeit und Glück. Belkadi war dennoch alles andere als unzufrieden: „Die Mannschaft hat alles, was wir besprochen hatten, zu 100 Prozent umgesetzt. Es fehlte wirklich nur das Tor, wir waren mehrfach nahe dran.“

Nullacht gewinnt Derby gegen Aasee

Durch das 3:1 gegen BW Aasee hielt Nullacht einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz. „Das war unser Ziel, wir haben nicht alles richtig gemacht, aber unterm Strich freuen wir uns über diese wichtigen Punkte“, so Trainer Julian Wiedenhöft. Sein Gegenüber André Kuhlmann war keineswegs enttäuscht. „Personell mussten wir zehn Spieler ersetzen. Dafür haben wir es gut gemacht.“ Corona, Verletzungen und Sperren – bei BW sind sie seit Wochen, ja Monaten arg gebeutelt.

Gunnar Weber brachte die Platzherren nach 21 Minuten in Führung, vorausgegangen war ein individueller Patzer der Gäste. Bassam Machmouchi (67.) und Fabian Stiller (84.) machten alles klar. Der Ehrentreffer ging auf das Konto von Ahmad Khani (90.). Am Donnerstag geht es für beide Teams weiter, Nullacht trifft auf Greven 09 (20 Uhr), Aasee reist zu Germania Hauenhorst (20 Uhr).

Gelmer bekommt späten Ausgleich, Wolbeck eine Klatsche

Beim Duell zwischen Borghorst und Gelmer deutete lange alles auf eine Nullnummer hin. Als Luca Lause dann in der Schlussminute für die Münsteraner traf, schien die Partie doch einen Gewinner zu haben. In der Nachspielzeit glich der Gastgeber dann aus. „Das tut gerade unfassbar weh und tut mir sehr leid für die Jungs. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es uns so spät trifft“, sagte Trainer Gerrit Göcking.

In der Staffel 7 unterlag der VfL Wolbeck der SG Telgte 0:4. Nach verteilter erster Halbzeit gingen die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff durch Felix Depner in Führung. Nach dem Wechsel drängte der VfL auf den Ausgleich, Telgte blieb mit schnellem Umschaltspiel brandgefährlich und kam durch Martin Röös zum 2:0 (51.). Wolbeck kämpfte unverdrossen weiter, fand aber gegen die gut organisierte Defensive des Gegners kein Mittel. „Wir haben viel Aufwand betrieben. Irgendwann haben uns dann die Kräfte verlassen, sodass wir weitere Konter nicht mehr verteidigen konnten“, sagte VfL-Trainer Kolja Zeugner. Fahri Malaj (74.) und Röös (81.) erzielten die SG-Tore drei und vier.