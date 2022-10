Nur Gutes aus dem Club der Zufriedenen – neue Vermarktung beim Januar-Turnier

Oliver Schulze Brüning ist zu beneiden. Er ist Vorsitzender eines Vereins, der einstimmige Wiederwahlen pflegt, den jeweiligen Kassenbericht zustimmend zur Kenntnis nimmt, keine Aussprachen benötigt und den Punkt „Verschiedenes“ so gut wie nie mit Leben füllt. Offensichtlich ist der Reiterverband Münster ein Club der Zufriedenen, das wird auf jeder Mitgliederversammlung deutlich. So war es auch am Dienstagabend im Hotel Münnich.

Mit Rainer Stegemann stand der Geschäftsführer zur Wiederwahl, genauso wie die Arbeitsausschuss-Mitglieder Martin Dieckhoff-Holsen und Jörg Ohmen. Bei allen regte sich keine Hand bei Gegenstimmen oder Enthaltungen – also einstimmig in die nächsten zwei Jahre. Für Schulze Brüning die Gelegenheit, all seinen Mitstreitern im Vorstand zu danken und bereits den Blick auf die nächste große Aufgabe zu lenken. Das ist das Turnier in der Halle Münsterland, das zuletzt zweimal ausfallen musste und nun vom 11. bis 15. Januar 2023 steigen soll.

„ »Wir sind erneut voll motiviert und dabei diesmal neu aufgestellt.« “ Oliver Schulze Brüning

Erstmals als Agravis-Cup, das ist bereits beschlossene Sache. „Wir haben einen Fünf-Jahres-Vertrag mit unserem neuen Hauptsponsor abgeschlossen, und das zu tollen Konditionen für uns.“ Mit dem zweiten Hauptsponsor, der LVM-Versicherung, stehe der Verband praktisch vor der Unterzeichnung für weitere fünf Jahre. Beides großartige Nachrichten für die Versammlung, die aber auch nichts anderes erwartet hatte. Denn sie ist es einfach seit vielen Jahren gewohnt, dass das Januar-Turnier quasi ein Selbstläufer ist.

Wobei gerne übersehen wird, dass hinter diesem jährlichen Erfolgsevent eine Menge Arbeit steckt. Die leistet der Vorstand mit seinen zahlreichen Helfern gerne. „Wir sind erneut voll motiviert und dabei diesmal neu aufgestellt“, verriet Oliver Schulze Brüning, dass man sich nach 31 Jahren von der Firma Escon Marketing als Turniervermarkter getrennt habe. „Keine leichte Entscheidung für uns, aber eine richtige.“ Schulze Brüning verwies darauf, dass man nun das Heft des Handelns in Sachen Sponsoring in eigenen Händen halte. Das bedeute zwar eine Menge Mehrarbeit für den Vorstand, aber man sei auf einem guten Weg.

Vorverkauf seit Mitte Oktober

Die Geldgeber für die größeren Prüfungen beim Hallenturnier sind gefunden, die Suche nach Sponsoren für die übrigen Wettbewerbe läuft auf Hochtouren. „Wer uns da mit Tipps versorgen kann, der ist herzlich eingeladen.“ Genauso wie man immer gerne auf Spenden hoffe. Der Vorverkauf hat am 15. Oktober begonnen und läuft gut. Sportlich werde nicht viel am Programm geändert – warum auch? Und wer im Vorjahr für das ausgefallene Turnier Tickets erworben habe, der könne sie diesmal nutzen, versprach Rainer Stegemann. Es sei denn, Corona schlägt ein drittes Mal zu. Aber daran wollte am Dienstagabend nun wirklich keiner denken. Dann schon eher an den Grünkohl, den es nach der Versammlung gab.