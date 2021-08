Kleinere Teams, kleinere Tore, kein Keeper - So soll die Revolution bei den Nachwuchskickern gelingen

Münster

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wagt in den jüngsten Altersklassen die Revolution. Ab der Saison 2023/2024 soll alles anders sein als bisher. Die Westfälischen Nachrichten erklären den neuen Modus auf Kreisebene, der am Wochenende in Münster getestet wird.

Von Thomas Austermann