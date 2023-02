„Vielleicht zu viel Respekt“: Mühsamer Orderbase-Sieg gegen Schlusslicht

Das hatten sich die meisten Besucher wohl nicht träumen lassen, dass ihnen am Samstagabend fünf Sätze und damit gut zwei Stunden Volleyball geboten würden. Denn in der 2. Bundesliga gastierte „nur“ Schlusslicht TVE Hamburg beim Tabellensechsten, den Orderbase Volleys aus Münster (OVM). Was sollte da schon passieren? Letztlich eine Menge. Immerhin durften die Hausherren am Ende über einen knappen 3:2-Sieg jubeln, der allerdings auf sehr wackeligen Füßen stand.

Mit einem 25:19 ging der erste Satz an Münster, das dennoch nicht restlos überzeugte. „Ich war damit nicht zufrieden“, sagte Trainer Kai Annacker später. „Deshalb habe ich die Jungs auch angeraunzt, was meine Co-Trainerin im Übrigen nicht richtig fand.“ Vielleicht ging auch deshalb der zweite Abschnitt mit 17:25 so richtig in die Hose, und auch im dritten musste Münster lange einem Rückstand hinterherlaufen. Personelle Veränderungen, lautstarkes Wachrütteln von Seiten der Bank, dazu Anfeuern von der Tribüne verhinderten diesen Satzverlust. Die Orderbase Volleys bekamen noch die Kurve und freuten sich über das 25:20. Aber das war noch nicht die Vorentscheidung, denn im vierten Satz lief es erneut nicht rund, so dass Hamburg mit 25:22 vorne blieb und damit auf 2:2 ausgleichen konnte. Der Rest war Nervensache, ein Kampf auf Augenhöhe. 15:13 hieß es letztlich für die Hausherren, was den Coach sehr glücklich stimmte, wenngleich er sich einen Abend mit weniger Spannung gewünscht hätte. „Ich hatte vorher gewarnt, dass man die Hamburger nicht nach ihrem Tabellenstand beurteilen sollte. Und sie haben ja auch gut gespielt. 15:13 im Tiebreak sagt alles. Wir hätten genauso gut verlieren können.“

Im Nachhinein hinterfragte sich Annacker, ob er mit seiner massiven Warnung vor dem Gast so richtig gelegen hatte. „Vielleicht hatten wir zu viel Respekt. Wir müssen lernen, mit der Favoritenrolle souverän umzugehen.“ Und sich nicht das Leben selber schwer zu machen. Annacker hat sein Team schon besser in der Annahme gesehen, und auch das Verhalten beim Blocken konnte den Coach nicht wirklich überzeugen. Vor allem Hamburgs Diagonalangreifer Kai Germann bekamen die Münsteraner nicht in den Griff. Was auf der Gegenseite aber auch für sein Pendant Lennart Exner gilt, der seine Lufthoheit in aller Regel gnadenlos ausnutzte und Punkt für Punkt sammelte. Ihm blieb es vorbehalten, die Partie zu entscheiden. Standesgemäß, könnte man sagen.

Bis zum nächsten Heimspiel dauert es noch. Am 1. April werden die „OVM“ wieder daheim aufschlagen und zwar gegen Schöneiche. Kein Aprilscherz.