„Kann nach hinten losgehen“: Volleys gewarnt vor Spiel gegen Schlusslicht

Für die Orderbase Volleys läuft es in diesen Tagen und Wochen rund. Vier der vergangenen fünf Partien gewannen die Münsteraner, die zwar zuletzt beim Tabellendritten SV Lindow-Gransee verloren – von dort aber einen Zähler entführten. Da stellt sich für das Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Schlusslicht ETV Hamburg die Favoritenfrage eigentlich gar nicht, die Rolle nimmt der Tabellensechste gerne an. Und doch warnt Coach Kai Annacker: „Das wird ein schwieriges Ding.“

Für die Volleys, bei denen Libero Leon Winkler fehlt, ist es bis zum 1. April der letzte Heimauftritt, entsprechend motiviert sind seine Schützlinge. „Sie wollen sich noch einmal zeigen. Aber das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man überpaced. Und nur weil Hamburg unten steht, heißt dies nicht, dass sie schlechten Volleyball spielen“, sagt Annacker, der aber optimistisch ist. „Wir haben in der Saison mentale Stärke bewiesen, haben uns ein Selbstverständnis erarbeitet.“ Mit diesem will Münster zum neunten Sieg – und seiner Favoritenrolle gerecht werden.