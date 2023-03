Orderbase Volleys verlieren 1:3 – und sind trotzdem in Feierlaune

Am späten Sonntagnachmittag ging es in den Zoo. Ein bisschen Familienleben für Kai Annacker an einem Wochenende, das einmal mehr dem Volleyball vorbehalten war. Zumindest der Samstag.

Morgens um 9.30 Uhr startete der Bus zum PSV Neustrelitz. Zurück kehrte Zweitligist Orderbase Volleys Münster am frühen Morgen des letzten Tages der Woche um 4 Uhr. „Das sind anstrengende Tage“, so der Coach. Der sich dann auch erst mal aufs Ohr haute – um die 1:3-Niederlage (25:22, 23:25, 14:25, 19:25) im Schlaf zu verarbeiten.

„Man ärgert sich schon“, gesteht Annacker, zumal seine Jungs, an diesem Abend mit Aaron Zumdick auf der diagonalen Position für den verletzten Lennart Exner, den erste Satz für sich entscheiden konnten und den zweiten Abschnitt nur knapp hergeben mussten. Die zehnminütige Pause war für die Gäste im Anschluss anscheinend wenig förderlich, Durchgang drei ging mit 14:25 verloren. Und auch im finalen Abschnitt kamen die Volleys nicht mehr so richtig in Fahrt.

„War mehr drin“, befand Annacker nach einer Niederlage, die trotzdem Anlass bot für eine kleine Feier auf dem Weg heim nach Münster. Weil der ETV Hamburg und VV Humann Essen in den letzten vier Spielen maximal nur noch auf 25 Punkte kommen können, haben die Gievenbecker den Klassenerhalt nun auch schriftlich. 26 Zähler sind ein Brett als Aufsteiger.