Osttor statt Bosporus: Yakup Kilinc’ kurzer Ausflug in den Profisport

Es war ein kurzes Abenteuer, aber ein durchaus spannendes: Yakup Kilinc, Fußballer des Westfalenligisten TuS Hiltrup, zog es Anfang des Jahres in die Türkei, um Profi zu werden. Nach nur fünf Monaten kehrte er zurück in die Heimat.

Wen man so alles an türkischen Flughäfen trifft:

Odyssee von Bockum-Hövel in die Türkei und zurück: Yakup Kilinc, gerade 19 Jahre jung, wandelt Anfang des Jahres auf den Spuren eines Profi­fußballers. Eine Moment­aufnahme – mehr (noch) nicht. Jetzt kickt er für den TuS Hiltrup. In der Westfalenliga. Osttor statt Bosporus.

„Ja, 2021 war ein spannendes Jahr“, sagt der junge Mann im Gespräch mit unserer Zeitung zurück­haltend. In seinen Worten schwingt indes unweigerlich der Stolz mit. Wenn auch die erste Erfahrung kurz war, hat er doch vielen Talenten was voraus. „Das alles möchte ich absolut nicht missen.“

Alles beginnt im winter­lichen Januar mit einem Anruf von Ersin Baydemir, Uefa-B-Lizenz-Trainer und Inhaber der Fenerbahce Football Academy. „Er fragte mich schlicht, warum ich noch in der Landesliga spielen würde“, verrät Kilinc. Damals trägt er das Jersey der SG Bockum-Hövel. Seinem Heimatverein. Baydemir lockt Kilinc mit einer Offerte des türkischen Drittligisten Sancaktepe FK nach Istanbul. Drei Tage später sitzt er mit Papa Mustafa im Flieger. „Er war mein erster Coach, klar, dass er mich nicht allein in die Welt da draußen lässt.“ Mit Blick auf das knapp 15 000 Zuschauer fassende Stadion beziehen die beiden in einer Art Jugendherberge am Vereinsgelände eine kleine Bleibe. Das Abenteuer kann beginnen.

Dass Yakup Kilinc in den ersten Wochen im neuen Umfeld nicht so vorankommt, wie er gerne möchte, daran trägt eine Verletzung schuld. Nach einer Grätsche im Training zwickt die Leiste. Kein großes Ding. Glaubt er. Eine Entzündung wirft ihn länger aus der Bahn als geplant, sorgt dafür, dass der bis 2023 gültige Vertrag mit seinem Club in beiderseitigem Einvernehmen noch im März aufgelöst wird. Und jetzt wird es interessant: Trotz zwangsbedingter Pause wird Zweitligist Balikesirspor über einen Spielervermittler auf den Youngster aufmerksam. Bietet ihm eine bestmögliche medizinische Behandlung an, damit er wieder fit wird. Das alles ohne Vertrag, Kilinc und sein Vater leben aus der eigenen Tasche. Und daran ändert sich bis zum Sommer nichts. „Weil der Club keine An­stalten mehr gemacht hat, mit mir planen zu wollen, sind wir heimgeflogen.“ Nach nur fünf Monaten (gefühltem) Profitum in der Türkei. „Es hat mich trotzdem weitergebracht“, sagt er.

Wieder zurück auf Hammer Boden ist er Zaungast bei einem Vorbereitungsspiel der SG gegen die Spielvereinigung Beckum. Und wird angesprochen von Marcel Stöppel, Co-Trainer des TuS Hiltrup. Die beiden kennen sich gut, der Beckumer hat Kilinc in der A-Jugend bei RW Ahlen trainiert. „Komm doch mal rum und schnupper’ bei uns rein“, bietet er an. Eine Steilvorlage, die der „Sechser“ fein verwertet. „Ein guter Kicker, kaum mehr wegzudenken“, ist Christian Hebbeler, sein Trainer, voll des Lobes.

Der Profifußball befindet sich augenblicklich in der Warteschleife im Leben des Yakup Kilinc. Weniger motiviert blickt er darum nicht in die Zukunft. Beim TuS fühlt er sich „sauwohl“ – und nachdem er der Berufs­schule vorzeitig für den großen Traum den Rücken kehrte, schreibt er aktuell fleißig Bewerbungen. Es gibt ein ­Dasein abseits des Fußballs.