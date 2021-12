Paul Varnhagen vom SV Mauritz: „Das war schon ein richtiges Kacktor“

Zwölf Mal im Jahr kürt die WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ das „Kacktor des Monats“. Im November geht der Titel für den unschönsten Treffer nach Münster - genauer gesagt: an Paul Varnhagen vom Kreisligisten SV Mauritz.

Im Fußball gibt es schöne Tore und weniger schöne. Paul Varnhagen vom münsterschen Kreisligisten SV Mauritz hat beim 5:2-Erfolg gegen den BSV Roxel II Anfang November eine besonders unschöne Bude erzielt – und wurde dafür mit dem „Kacktor des Monats“ ausgezeichnet, das die WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ regelmäßig kürt. Im Interview spricht er über seinen zweifelhaften Titel.

Herzlichen Glückwunsch zum „Kacktor des Monats“ im November! Sind Sie stolz auf den Titel?

Varnhagen: Ja, schon! Sowas hat ja nicht jeder. Das war schon ein richtiges Kacktor. Ich muss aber sagen, nachdem klar war, dass ich zur Wahl stehe, wollte ich das Ding dann auch unbedingt gewinnen.

Können Sie die Bude für uns noch mal skizzieren?

Varnhagen: Klar! Ich habe seit langem mal wieder vorne gespielt und bin zum Torwart gelaufen, weil ich dachte, vielleicht rutscht der Ball ja irgendwie durch. Dass er dann vom Keeper so perfekt zu mir kommt, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Zum Glück habe ich dann schnell geschaltet und konnte die Kugel an ihm vorbei legen und ins leere Tor schieben. Das hat dann sogar doppelt Spaß gemacht, da ich ja auch mal bei Roxel gespielt habe und viele der Jungs noch kenne.

Wie haben Sie die Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ verfolgt, in der Ihr Tor zur Wahl gestellt wurde?

Varnhagen: Ich wurde vorher drauf hingewiesen, dass es gezeigt wird und habe die Sendung dann zusammen mit meiner Freundin auf dem Sofa geguckt. Wir haben da sicher dreimal wieder zurückgespult, weil wir uns das noch einmal anhören wollten. Seit vergangenem Donnerstag weiß ich nun, dass ich gewonnen habe. Urkunde und Trophäe, die ja glaube ich eine Kloschüssel ist, werden mir jetzt zugeschickt. Ich werde dann demnächst ein Sieger-Video aufnehmen und an den WDR zurückschicken, da wegen Corona kein Kamerateam vorbeikommen kann.

Moderator Arnd Zeigler kürt in seiner WDR-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" regelmäßig das Kacktor des Monats. Foto: Imago

Wie waren die Reaktionen in der Mannschaft und in Ihrem Umfeld? Sind Sie gefeiert worden?

Varnhagen: Vor allem wurde darüber gelacht, dass ich schon gejubelt habe, bevor der Ball überhaupt im Tor war. Das war schon ein bisschen kurios. Aber ja, klar, ich wurde schon von allen Seiten drauf angesprochen. Nicht nur von der Mannschaft, auch mein Vater hat das rumgeschickt, und es kamen viele Nachrichten zurück.

Die Profis von Preußen Münster haben den Titel ja auch schon gewonnen, 2018 sogar ganze dreimal in einem Jahr. Haben sich die Adlerträger schon gemeldet und Interesse an Ihnen bekundet?

Varnhagen: Ne, ne, so viel Talent habe ich dann doch nicht, dass ich für die Preußen spielen könnte. Aber Kacktore – da kann ich mich auf jeden Fall einreihen.

Noch einmal kurz ernsthaft und zum Sportlichen: Mit Mauritz haben Sie die Hinrunde auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen. Wie sieht Ihr Zwischenfazit aus?

Varnhagen: Wir hätten auf jeden Fall mehr Punkte holen müssen, haben teilweise dumme Gegentore bekommen. Das hat sich mehr oder weniger von Beginn bis Ende so durchgezogen. Da ist noch sehr viel mehr drin in der Rückrunde – und ich glaube, dass wir da eher mehr Punkte holen werden als in der Hinserie.

Und vielleicht steuern Sie ja noch ein Kacktor bei …

Varnhagen: Mal gucken, dafür ich bin immer gerne zu haben. Aber eigentlich spiele ich ja Verteidiger und tauche selten vorne auf.