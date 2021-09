Perfekter Tag in Berlin für Johanna Rellensmann

Das macht Johanna Rellensmann so schnell keiner nach: zwei schnelle Marathons innerhalb von 14 Tagen. Nach dem dritten Platz in Münster verbesserte die 31-Jährige in Berlin ihre Bestzeit um 129 Sekunden auf 2:42:00 Stunden. Das war ein starker 22. Rang im Frauen-Feld.

In Münster schnell, in Berlin noch schneller: Johanna Rellensmann von den LSF Münster

Eigentlich wollte Johanna Rellensmann nur auf Nummer sicher gehen, als sich die Langstreckenläuferin für den Volksbank-Münster-Marathon am 12. September und für den Berlin-Marathon am vergangenen Sonntag vor vielen Wochen angemeldet hatte. Innerhalb von 14 Tagen die 42,195 Kilometer zweimal zu laufen, das ist ambitioniert und war auch nicht Rellensmanns erster Plan. Doch manchmal laufen die Dinge anders, viel besser als erwartet. Nachdem die Aktive von LSF Münster Dritte in der Heimat geworden war, verbesserte sie in der Hauptstadt ihre Bestzeit noch einmal um 129 Sekunden auf 2:42:00 Stunden – Platz 22 und drittbeste Deutsche in einem Gesamtstarterfeld von 25 000 Aktiven.