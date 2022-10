Pfreundt siegt ohne Niederlage – Weidemann vom SK 32 überrascht

Die 39. Münsterland Open sind Geschichte. Und nach neun Runden belegten drei Internationale Meister die Platz eins bis drei. Jakob Pfreundt (HSK Lister Turm) gewann acht Partien und spielte ein Remis, am Ende bedeuteten die 8,5 Punkte Platz eins und 1500 Euro Siegprämie aus dem Gesamttopf von 4250 Euro. Zweiter wurde Ruben Gideon Köllner (SF Deizisau) vor Dr. Christian Scholz (SC Hansa Dortmund).

Pfreundt gewinnt acht von neun Partien

Von Ausrichter SK Münster 32 landeten zwei Akteure in den Top Ten. Georg Rott, zwischenzeitlich Vierter, wurde Achter. Er verlor in der vorletzten Runde gegen den späteren Sieger. Neunter wurde Jakob Weidemann, ebenfalls mit 6,5 Punkten. Der 16-Jährige war eine der großen Überraschungen. Er hatte gegen Klaus Schmitzer (am Ende 13.) in der vorletzten Runde ein Remis erzielt und zum Abschluss eine Partie gewonnen.

Zwölfjärhiger Dordevic auf Rang sieben

Der erst zwölfjährige Tom Dordevic aus Düsseldorf sorgte erneut für Aufsehen. Er beendete das Turnier mit zwei Remis-Partien als Siebter, zuvor hatte er gegen Schmitzer gewonnen, gegen Rott aber verloren. Es wurden 195 Aktive gewertet. Das Preisgeld wurde unter den ersten sechs verteilt.

SK 32 über Resonanz erfreut

Beim 30. Challenger, hier waren nur Spieler mit einer Elo-Zahl bis 1700 zugelassen, gewann Luka Schwitkowski (Erkenschwick) mit 6,5 Punkten aus sieben Partien. Zweiter wurde Volodymyr Lysyy vom SK Münster 32 vor Sven Stegemann (SV Türme Billerbeck), beide holten jeweils sechs Punkte.

„Alles ist sehr erfreulich verlaufen, die Resonanz hat uns überrascht. Wir hatten 310 Spieler, zudem noch gut 100 Jugendliche beim Junioren-Turnier“, so Thomas Schlagheck vom SK 32. Den Vereinspreis sicherte sich der SV Erkenschwick 23. Dass Rott Achter wurde sei ein „schöner Erfolg“, so Schlagheck. Weidemanns Vorstellung machte die Veranstaltung zu einer richtig runden Sache für den Ausrichter.