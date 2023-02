Pilotprojekt des Kreises: Punkten mit Perspektive

Eine neue Spielklasse soll Mannschaften, die im Aufbau sind oder unter Personalnot leiden, in einem Pilotprojekt im Kreis Münster eine neue Perspektive geben. Einer Vermutung tritt Kreischef Norbert Krevert aber entgegen.

Nicht nur, aber auch im Fußballkreis Münster ist der Schwund an Mannschaften im Senioren-Bereich nicht zu leugnen. Der demografische Wandel, neue Interessenlagen, die lange Corona-Pause – es kommt einiges zusammen. Auch die Variante mit ­Neuner-Truppen half kaum, aktuell gibt es im Herren-Bereich kein einziges. In eineinhalb Jahren ist der Bestand bei den Männern um 15 Teams geschrumpft, im laufenden Betrieb meldeten sich in dieser Saison vier Mannschaften, darunter drei B-Ligisten ab.