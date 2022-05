Pleite beim Marienburger SC – TC Hiltrup droht der Abstieg

Münster

Der 1. TC Hiltrup wartet in der Tennis-Regionalliga weiter auf den ersten Sieg. Am dritten Spieltag unterlag der Aufsteiger beim Marienburger SC mit 3:6 (2:4) und muss damit auf jeden Fall am kommenden Sonntag gegen Bielefeld gewinnen, um nicht direkt wieder in die Westfalenliga abzusteigen. Ein schwieriges Unterfangen.

Von Henner Henning