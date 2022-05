Podestplätze für den TSC und den USC

Es war noch nicht ganz der Schlussakkord – und schon auf gar keinen Fall einer in Moll. Am vorletzten Wochenende der Westdeutschen Meisterschaften gab es für den Volleyball-Nachwuchs aus Münster zwei Podestplätze. Die U-21-Junioren des TSC Gievenbeck wurde ebenso Dritter wie die U-12-Juniorinnen des USC. Und zum Abschluss kann die U 13 der Unabhängigen im Pascal noch nachlegen.

Am Wochenende beschließen die beiden U-13-Turniere die Westdeutschen Meisterschaften 2022., eines davon (die Juniorinnen) richtet der USC Münster im Pascal-Gymnasium aus. Dann will der Nachwuchs der Unabhängigen möglichst an die Erfolge der U-12-Kolleginnen anknüpfen, die beim Endturnier in Schwerte das Podest erklommen haben. Ebenso wie die männliche U 21 des TSC Gievenbeck in Höntrop.

Mit im Gepäck hatten die Gievenbecker massive personelle Probleme. Beide Zuspieler sowie der Libero fielen aus, mit Dominik Rutke übernahm einer der stärksten TSC-Außenangreifer die Verantwortung in der Schaltzentrale. Die Aufgabe löste er so gut, dass er sein Team in einer der beiden Vierergruppen zu Siegen über den SLC Bockum-Hövel (25:22, 25:17) und Gastgeber Höntrop (25:19, 25:16) führte. Die Niederlage (19:25, 17:25) gegen den späteren Finalisten VCJ Köln bedeutete Platz zwei und damit das Halbfinal-Duell gegen den VV Humann Essen, der sich auf dem Weg zum Titel gegen den TSC mit 2:0 (25:18, 25:15) behauptete. Versöhnlich verlief das kleine Finale für die Gievenbecker, die sich mit dem 25:18, 25:20 gegen die Rhein-Sieg Volleys Platz drei sicherten. „Fünf Spiele an einem Tag war super anstrengend für die Jungs, aber sie haben es sehr gut gemacht. Vielleicht wäre mit unseren Zuspielern und dem Libero mehr möglich gewesen“, sagte Jugendwartin Simone Rosenfeld, die in Höntrop dabei war.

TSC-Juniorinnen 13. beim Heimspiel

Die weibliche U 21 des TSC dagegen verpasste beim Turnier in der heimischen Halle – Gievenbeck war als Ausrichter eingesprungen – nach drei Niederlagen in der Gruppe die Medaillenrunde. Mit Siegen gegen den SV Wachtberg (19:25, 25:22, 15:12) und TPSV Bielefeld (25:16, 25:21) aber beendete das Team die Meisterschaft auf Rang 13.

Die U 12 des USC spielte sich durch Erfolge gegen den Lüner SV (14:16, 15:6, 15:8) und den VV Schwerte (15.7, 15:6) ins Viertelfinale, gewann dort gegen Bayer Dormagen 15.9, 15:13. Erst der Westdeutsche Meister Union Lüdinghausen stoppte beim 15:10, 15:11 Münsters Serie, nach dem 15:12, 10:15, 15:11 gegen DJK Sümmern aber bejubelte Münster Bronze.