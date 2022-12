Vier Endspiele in 2023: Wie Preußens U19 die Hoffnung zurückgewann

Nach fünf Spieltagen sah es für Preußen Münsters U19 in der A-Junioren-Bundesliga zappenduster aus. Nun geht das Team von Coach Tobias Harink mit jeder Menge Hoffnung in die Winterpause – dafür gibt es gute Gründe.

Preußens U 19 verlor am Sonntag das letzte A-Junioren-Bundesligaspiel in diesem Jahr knapp mit 0:1 beim 1. FC Köln. Im Franz-Kremer-Stadion war gegen den Tabellenführer mehr drin – ein Beweis für die Entwicklung, die die Jungadler hinter sich haben. Foto: Imago/Herbert Bucco

Anfang Oktober schien die Lage bei Preußen Münsters U 19 aussichtslos: An den ersten fünf Spieltagen der A-Junioren-Bundesliga hagelte es ausnahmslos Niederlagen, dazu machte die in weiten Teilen neuformierte Mannschaft den Eindruck, noch eine Menge Zeit zu brauchen. Heute – knapp zwei Monate später – sieht die Welt bei den Jungadlern ganz anders aus.

Elf von insgesamt 15 Partien der einfachen Runde sind absolviert. Preußens U 19 steht bei inzwischen bei zehn Punkten, liegt damit nur drei Zähler vom rettenden Ufer entfernt. „Nach den ersten fünf Spieltagen waren wir am absoluten Tiefpunkt und eigentlich schon weg vom Fenster“, sagt Trainer Tobias Harink. „Das lässt einen natürlich nicht kalt.“

Er nutzte eine der vielen Unterbrechungen in der zerstückelten Spielzeit, um alles auf den Prüfstand zu stellen. Anschließend agierten die Preußen in einem neuen System mit Dreier- statt Viererabwehrkette, Danylo Krevsun (kam aus der Ukraine von Shakhtar Donetsk) agierte fortan als Zehner hinter einer Doppelspitze. Später schob Harink mit Levent Öztürk auch noch einen großgewachsenen Innenverteidiger in den Angriff.

Fußball: Münsters Elf des Tages - Saison 2022/23 Münsters Elf des Tages vom 1. Spieltag (13. und 14. August): Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck/1 Nominierung in dieser Saison) - Mathis Schrick (Borussia Münster/1), Nick Rensing (Westfalia Kinderhaus/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/1) - Niklas Seifert (BW Aasee/1), Elias Demirarslan (Preußen Münster II/1), Francesco di Pierro (Preußen Münster II/1), Hannes John (Borussia Münster/1) - Steffen Dondrup (SC Münster 08/1), Christian Keil (1. FC Gievenbeck/1), Akram El Koulali (BW Aasee/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 2. Spieltag (20. und 21. August): Jarle Schrock (Concordia Albachten/1 Nominierung in dieser Saison) - Anton Mand (1. FC Gievenbeck/2), Christoph Lübke (BSV Roxel/1), Maximilian Ricken (SC Münster 08/1) - Marko Costa Rocha (Borussia Münster/1), Bassam Machmouchi (SC Münster 08/1), Nils Kisker (TuS Hiltrup/1), Jim Waltermann (VfL Wolbeck/1) - Till Hausotter (Preußen Münster U19/1), Niels Lautenbach (Westfalia Kinderhaus II/1), Deniz Bindemann (Preußen Münster II/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 3. Spieltag (27. und 28. August): Fabian Kruse (BW Aasee/1 Nominierung in dieser Saison) - Jonas Goßling (BSV Roxel/1), Philipp Wassmann (Westfalia Kinderhaus/1), Frederik Schulte (1. FC Gievenbeck/1) - Alexander Gockel (TuS Hiltrup/1), Hannah Geldschläger (Wacker Mecklenbeck/1), Patrick Gockel (BSV Roxel/1), Airton (Westfalia Kinderhaus/1) - Hannes John (Borussia Münster/2), Niklaas Houghton (BSV Roxel/1), Marvin Kehl (Preußen Münster II/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 4. Spieltag (3. und 4. September): Romain Böcker (TuS Hiltrup/1 Nominierung in dieser Saison) - Mathis Egbers (SC Münster 08/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/3), Pascal Altenfrohne (GW Gelmer/1) - Vincent Gogoll (Westfalia Kinderhaus II/1), Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/2), Massih Wassey (Westfalia Kinderhaus/1), Marvin Deckert (VfL Wolbeck/1) - Guglielmo Maddente (1. FC Gievenbeck/1), Rui Guimaraes (SC Münster 08/1), Soulaimane Jassab (GW Gelmer/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 5. Spieltag (10. und 11. September): Lena Kloock (Wacker Mecklenbeck/1 Nominierung in dieser Saison) - Arne Stegt (TuS Hiltrup/1), Lasse Saerbeck (Concordia Albachten/1), Tim Egbers (1. FC Gievenbeck/1) - Hannes John (Borussia Münster/3), Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/3), Verena Funke (Wacker Mecklenbeck/1), Yannek Lubitz (VfL Wolbeck/1) - Guglielmo Maddente (1. FC Gievenbeck/2), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/1), Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 6. Spieltag (17. und 18. September): Throben Hövelmann (Concordia Albachten/1 Nominierung in dieser Saison) - Kevin Schöneberg (Westfalia Kinderhaus/1), Jonas Bodin (VfL Wolbeck/1), Jano ter Horst (Preußen Münster II/1) - Dennis Bäumer (BSV Roxel/1), Paula Weber (Wacker Mecklenbeck/1), Jakob Korte (Preußen Münster II/1), Jannis Pier (Borussia Münster/1) - Daniel Mladenovic (TuS Hiltrup/1), Leonhard Pohlmeyer (SC Münster 08/1), Maximilian Picht (BSV Roxel/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 7. Spieltag (24. und 25. September): Joshua Hermes (BSV Roxel/1 Nominierung in dieser Saison) - Niklas Wathling (SC Münster 08/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/4), Nelson Peters (Westfalia Kinderhaus/1) - Tobias Heering (Preußen Münster II/1), Bryan Ojiako (GW Gelmer/1), Vincent Gogoll (Westfalia Kinderhaus II/2), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup/1) - Stan Schubert (TuS Hiltrup/1), Dennis Hamsen (SC Münster 08/1), Sebastian Hübener (VfL Wolbeck/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 8. Spieltag ( 29. September bis 2. Oktober): Philipp Oluts (Borussia Münster/1 Nominierung in dieser Saison) - Kevin Schöneberg (Westfalia Kinderhaus/2), Niklas Beil (1. FC Gievenbeck/1), Jano ter Horst (Preußen Münster II/2) - Katrin Große Scharmann (Wacker Mecklenbeck/1), Jakob Korte (Preußen Münster II/2), Bassam Machmouchi (SC Münster 08/2), Marko Costa Rocha (Borussia Münster/2) - Finn Deipenwisch (VfL Wolbeck/1), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/2), Rui Guimaraes (SC Münster 08/2) Foto: Münsters Elf des Tages vom 9. Spieltag ( 8. und 9. Oktober): Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck/2 Nominierungen in dieser Saison) - Jonas Goßling (BSV Roxel/2), Thorsten Schürmann (GW Gelmer/1), Ben Kronenberg (Preußen Münster U19/1) - Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/4), Hannes John (Borussia Münster/4), Massih Wassey (Westfalia Kinderhaus/2), Christopher Hömann (SC Münster 08/1) - Darwin Ribeiro (Concordia Albachten/1), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/3), Danylo Krevsun (Preußen Münster U19/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 10. Spieltag (15. und 16. Oktober): Jonas Kersten (VfL Wolbeck/1 Nominierung in dieser Saison) - Nils Heubrock (1. FC Gievenbeck/1), Can Pohl (Preußen Münster II/1), Luca Selle (Wacker Mecklenbeck/1) - Nils Johannknecht (TuS Hiltrup/2), Luisa Faber (Wacker Mecklenbeck/1), Hendrick Flaßhar (BSV Roxel/1), Nick Selutin (Preußen Münster II/1) - Montasar Hammami (Westfalia Kinderhaus/1), Dennis Bäumer (BSV Roxel/1), Louis Martin (1. FC Gievenbeck/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 11. Spieltag (22. und 23. Oktober): Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck/3 Nominierung in dieser Saison) - Arne Wilberg (BW Aasee/1), Jano Ter Horst (Preußen Münster II/3), Gesa Düking (Wacker Mecklenbeck/1) - Thomas Trippel (VfL Wolbeck/1), Leon Niehues (Westfalia Kinderhaus/1), Diogo Duarte (Borussia Münster/1), Alexander Gockel (TuS Hiltrup/2) - Niklas Mersmann (VfL Wolbeck/1), Paula Funcke (Wacker Mecklenbeck/1), Luca de Angelis (TuS Hiltrup/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 12. Spieltag (29. und 30. Oktober): Roman Schabbing (Preußen Münster II/1 Nominierung in dieser Saison) - Mats Klosa (Borussia Münster/1), Ben Kronenberg (Preußen Münster U19/2), Tessa Schipke (Wacker Mecklenbeck/1) - Danylo Krevsun (Preußen Münster U19/2), Christoph Göbel (Westfalia Kinderhaus II/1), Leonard Mikowsky (BW Aasee/1), Bassam Machmouchi (SC Münster 08/3) - Kristin Dircks (Wacker Mecklenbeck/1), Katrin Große-Scharmann (Wacker Mecklenbeck/2), Marko Costa Rocha (Borussia Münster/3) Foto: Elf des Tages vom 13. Spieltag (5. und 6. November): Jarle Schrock (Concordia Albachten, 2 Nominierung in dieser Saison) - Maximilian Ricken (SC Münster 08/2), Yakup Kilinc (TuS Hiltrup/1), Jubes Ticha (Preußen Münster U19/1), Mathis Egbers (SC Münster 08/2) - Marvin Benjamins (Preußen Münster II/1), Josha Häusler (Preußen Münster U19/1), Vincent Gogoll (Westfalia Kinderhaus II/3), Hannes John (Borussia Münster/5) - Ben Möller (VfL Wolbeck/1), Soulaimane Jassab (GW Gelmer/2) Foto: Elf des Tages vom 14. Spieltag (12. und 13. November): Tim Siegemeyer (Westfalia Kinderhaus/1 Nominierung in dieser Saison) - Jakob Korte (Preußen Münster II/3), Tessa Schipke (Wacker Mecklenbeck/2), Daniel Ziegner (BSV Roxel/1), Jano Ter-Horst (Preußen Münster II/4) - Felix Ritter (Westfalia Kinderhaus/1), Paula Weber (Wacker Mecklenbeck/2), Philipp Hollenhorst (Westfalia Kinderhaus II/1), Niklas Frede (Concordia Albachten/1) - Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus/2), Kebba Touray (SC Münster 08/1) Foto: Elf des Tages vom 15. Spieltag (26. und 27. November): Joshua Hermes (BSV Roxel/2 Nominierungen in dieser Saison) - Nelson Peters (Westfalia Kinderhaus/2), Alexander Gockel (TuS Hiltrup/2), Johannes Steinbach (Borussia Münster/1), Frederik Schulte (1. FC Gievenbeck/2) - Maximilian Picht (BSV Roxel/2), Airton (Westfalia Kinderhaus/2), Luca Lause (GW Gelmer/1), Malte Drewes (GW Gelmer/1) - Luca de Angelis (TuS Hiltrup/2), Maximilian Wüst (Borussia Münster/1) Foto: Elf des Tages vom 16. Spieltag (3. und 4. Dezember): Roman Schabbing (Preußen Münster II/2 Nominierungen in dieser Saison) - Arbnor Hoti (Preußen Münster U19/1), Phillip Wassmann (Westfalia Kinderhaus II/2), Kester Plagemann (GW Gelmer/1), Jim Waltermann (VfL Wolbeck/2) - Yannik Niermann (GW Gelmer/1), Julian Kramm (SC Münster 08/1), Paula Weber (Wacker Mecklenbeck/3), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup/3) - Luca Steinfeldt (Preußen Münter II/4), Niklas Mersmann (VfL Wolbeck/2) Foto:

Nach der Winterpause, die am Samstag mit der Weihnachtsfeier eingeläutet wird, warten noch die Spiele gegen Bayer Leverkusen, VfB 03 Hilden, SC Verl und SC Paderborn auf die Münsteraner. Harink sagt: „Wir trauen uns zu, jede Partie zu gewinnen.“ Das müsste für den Klassenerhalt langen.

Trend der Wacker-Frauen ist „extrem frustrierend“

Vor der Saison hatte sich Wacker Mecklenbeck in der Frauen-Westfalenliga Platz drei zum Ziel gemacht. Diese Marke ist mittlerweile ein ganzes Stück entfernt. Genauer gesagt drei Ränge und sieben Punkte nach dem 1:2 bei der SV Kutenhausen-Todtenhausen am Sonntag– damit blieben die Münsteranerinnen, die zu Beginn des Herbstes sogar Platz eins vor Augen hatten, in vier Auswärtspartien (zuvor Hauenhorst, Ibbenbüren, Rhade) ohne Punkt.

„Das waren zwar alles ernstzunehmende Gegner, aber es ist extrem frustrierend, so durchgereicht zu werden“, sagte Trainer Felix Melchers. „Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wenn wir noch mal in die entsprechenden Regionen kommen wollen, müssen wir auf Schützenhilfe hoffen. Es ist kein gutes Gefühl, wenn man beim Klettern darauf angewiesen ist, dass einem jemand unter die Arme greift.“ Spitzenreiter Rhade ist sogar schon neun Zähler weg. Es könnte also eine ereignislose Rückserie werden. Doch erst mal kommt die Winterpause.