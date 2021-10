Projekt Zukunft von DFB und DFL stockt - Wie sehen die Jugend-Bundesligen in Zukunft aus?

DFB und DFL wollen mit dem Projekt Zukunft den deutschen Fußball zurück an die Weltspitze bringen. Unter anderem sollten geschlossene Jugendligen der Clubs mit Nachwuchsleistungszentren eingeführt werden. Darüber besteht aber weiter Gesprächsbedarf.

Das Projekt Zukunft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) stockt. Nach Informationen unserer Zeitung hat es am Montag in Frankfurt eine Sitzung der Geschäftsführer der Landesverbände mit DFB-Vertretern gegeben. Diese brachte folgende Erkenntnis zu Tage: Die Projektgruppe des DFB und die Vertreter der Amateure sind in einigen Punkten uneins, viele Dinge müssen neu diskutiert werden.