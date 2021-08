Raus aus dem „Corona-Blues“

Marie Schulze-Topphoff ist jetzt schon seit Jahren ein gern gesehener Gast beim Reitturnier in Albachten.

Die letzten Vorbereitungen laufen seit Tagen auf Hochtouren, herausgeputzt wird die Anlage des RV Albachten am Oberort. Und über fehlende Helferhände kann sich der Verein nicht beklagen, nach einem Jahr pandemiebedingter Pause ist die Vorfreude auf das am Freitag beginnende dreitägige Turnier groß. „Wir waren alle ein bisschen im Corona-Blues, waren ein bisschen eingeschlafen. Aber als wir gemerkt haben, man darf wieder, waren alle top-motiviert dabei“, sagt Geschäftsführerin Lena Farwick.

Führzügelklasse bis S-Prüfung

Anscheinend sind nicht nur die Helfer, sondern auch die Reiter heiß auf das Turnier, das 36 Prüfungen von der Führzügelklasse bis hin zu zwei S-Prüfungen – sie sind jeweils in Dressur (14.45 Uhr) und Parcours (16 Uhr) am Sonntag der Abschluss – bietet. 1370 Nennungen sind eingegangen. „Damit befinden wir uns fast auf dem Niveau von 2019“, sagt Farwick zufrieden. Mit dabeisein wollen etwa Philipp und Marie Schulze Topphoff, Katharina von Essen und Laurenz Buhl vom Gastgeber, Stefan Engbers, Oliver Schaal oder Denise Sulz als Gäste von außerhalb. Vicky Venschott, Reservist für die DM der Jungen Reiter, sitzt ebenfalls im Sattel wie der Merschformann-Tross um Max (für die Junioren-DM qualifiziert) sowie Malte und Carlotta (beide zur Children-DM). In der Dressur haben Sabrina Geßmann, Andrea Hoppe, Svenja Limberg oder Kira Soddemann genannt.

Beste Bedingungen trotz Corona

Sie alle dürfen sich, „wie jedes Mal bei uns“ (Farwick), auf „top Bodenverhältnisse und Bedingungen freuen, auch wenn zwei etablierte Prüfungen (das LVM-Youngster-Championat sowie der Eggersmann-Junior-Cup) diesmal nicht stattfinden können. „Das ist ein bisschen schade und Corona geschuldet. Aber wir haben die Prüfungen anders ausgeschrieben und so den Reitern ein Angebot gemacht“, sagt Farwick.

Zuschauer sind erlaubt und gern gesehen, müssen sich aber über die Luca-App oder schriftlich registrieren und an die geltenden Hygienebestimmungen halten.