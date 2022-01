Reife Leistungen, aber kein Punkt für VCO gegen Borken und Köln

Ein gebrauchtes Wochenende? Gegen die ganz Großen der 2. Liga war für den VC Olympia Münster nichts zu holen. Sowohl Skurios Volleys Borken am Samstag als auch die DSHS SnowTrex Köln am Sonntag waren zu stark, Endstand jeweils 1:3. Von einer schwachen Leistung kann trotzdem keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, Coach Justin Wolff lobte seine Mannschaft in den höchsten Tönen: „Diese zwei Satzgewinne sind ein Ausrufezeichen, sie zeigen, dass wir in der Liga mithalten können.“

Das erste 1:3 (19:25; 16:25; 25:15; 17:25) bedeutete für die ungeschlagenen Gäste den erst zehnten verlorenen Satz im 17. Spiel. Dieser brachte zwar keinen Punktgewinn für den VCO, aber dokumentierte immerhin eine starke Vorstellung. „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es war schon ein ordentlicher Schritt nach vorn im Vergleich zur Hinrunde“, fand Wolff.

Nicht nur die Klatsche verhindern

Eine Entwicklung, die gegen Köln bestätigt wurde. Gleich zu Beginn wurde deutlich, dass die Gastgeberinnen nicht einfach nur eine Klatsche verhindern wollten, sondern auf Sieg spielten. Eine tolle Serviceserie von Carla Fuchs brachte den VCO schnell mit 6:1 in Front. „Wir haben hervorragend aufgeschlagen, dass ist eine unserer großen Stärken“, freute sich Wolff. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Köln beim 11:10 ein erstes mal durch die Ex-Münsteranerin Silke Schrieverhoff in Führung ging. Doch der VCO gab sich nicht auf, blieb immer dran – und musste sich dennoch mit 20:25 geschlagen geben. Den entscheidenden Punkt erzielte Kirsten Tälkers.

Dass der erste Satz nicht nur ein Ausrutscher war, bestätigten die Münsteranerinnen im zweiten. Einige tolle Aufschlagserien brachten erneut einen Vorsprung. Immer wieder ärgerten die Talente SnowTrex, das nicht ins Spiel fand. Den Satzball vergab der VCO beim Stand von 24:14 gleich dreimal. Maya Sendner entschied den Durchgang aber letztendlich mit einem cleveren Treffer in die Vorderzone.

„ »Der Doppelspieltag ist für so junge Spielerinnen besonders hart.« “ Justin Wolff

Im dritten Abschnitt wendete sich das Blatt dann. Münster kam kaum noch zu Punkten von der Linie und musste gegen die immer stärker werdenden Kölnerinnen einiges an Lehrgeld zahlen. „Der Doppelspieltag ist für so junge Spielerinnen besonders hart. Wir haben hinten raus einiges an Fokus verloren. Aber das ist kein Vorwurf an meine Mannschaft, acht Sätze in 48 Stunden sind verdammt hart,“ so Wolff. Der dritte Satz ging mit 17:25 an die Gäste.

Im finalen Durchgang kippte das Geschehen dann endgültig Richtung Köln. Beim 12:25 zeigte sich doch erstmals an diesem Nachmittag der Unterschied zwischen den beiden Clubs. So sah es auch Wolff: „Der letzte Satz war zum Vergessen, aber wir können viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen – und darauf müssen wir uns konzentrieren.“